В Польше обвинили Украину в нехватке денег на строительство дамбы

Фото: iStock/macky_ch
Польше не хватило денег на водохранилища и дамбы, которые могли бы спасти страну от наводнений, так как все средства отдали Украине. Об этом пишет Myśl Polska.
«Уже более двух лет мы тратим сотни миллионов злотых на поддержание военного конфликта на Украине. У нас нет денег на водохранилища, нет денег на дамбы, а вот на военные действия и для помощи украинцам они нашлись», — говорится в статье.
Автор статьи отметил, что тысячи украинцев, которые на протяжении двух лет «прекрасно проводят время» за счет польских денег, в благодарность за это должны массово помогать полякам, чтобы навести порядок после наводнения.
Он также считает, что польское правительство зря надеется, что Украина сможет победить Россию на поле боя.
Напомним, в Польше ввели режим стихийного бедствия на 30 дней из-за мощного наводнения.
Читайте также:
Стало известно об одном провале Польши
Пранкеры Вован и Лексус вытянули неожиданные слова про Украину от главы МИД Польши
В Польше отказались брать ответственность за удары Киева по РФ
Элина Позднякова