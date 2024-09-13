Немецкие солдаты разместятся в Литве

Фото: iStock/Michele Ursi
Литва и Германия подписали официальное соглашение о размещении в первой стране немецкой военной бригады. Об этом сообщил глава литовского Минобороны Лауринас Кащюнас.
Отмечается, что документ был подписал Кащюнасом и его немецким коллегой Борисом Писториусом.
Он подчеркнул, что это историческое соглашение, которое является ещё одним шагом на пути к реализации присутствия немецких войск в стране, а также оказывает приверженность ФРГ ке обеспечению безопасности Литвы.
По словам Кащюнаса, данное соглашение позволит поднять уровень безопасности в стране и усилить оборону НАТО.
Ранее, 5 сентября, глава оборонного ведомства объявил об установке оборонительных укреплений «зубы дракона» на границе с Россией.
Читайте также:
Страны НАТО начали серию военных учений у российских границ
Литва разместила дополнительные укрепления у Калининградской области
Выяснились планы Литвы по конфликту на Украине
Он подчеркнул, что это историческое соглашение, которое является ещё одним шагом на пути к реализации присутствия немецких войск в стране, а также оказывает приверженность ФРГ ке обеспечению безопасности Литвы.
По словам Кащюнаса, данное соглашение позволит поднять уровень безопасности в стране и усилить оборону НАТО.
Ранее, 5 сентября, глава оборонного ведомства объявил об установке оборонительных укреплений «зубы дракона» на границе с Россией.
Читайте также:
Страны НАТО начали серию военных учений у российских границ
Литва разместила дополнительные укрепления у Калининградской области
Выяснились планы Литвы по конфликту на Украине
Анастасия Чинкова