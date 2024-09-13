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Немецкие солдаты разместятся в Литве

Литва и Германия подписании соглашение о размещении немецких военных
13 сентября 2024, 17:53
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Литва и Германия подписали официальное соглашение о размещении в первой стране немецкой военной бригады. Об этом сообщил глава литовского Минобороны Лауринас Кащюнас.
Отмечается, что документ был подписал Кащюнасом и его немецким коллегой Борисом Писториусом.

Он подчеркнул, что это историческое соглашение, которое является ещё одним шагом на пути к реализации присутствия немецких войск в стране, а также оказывает приверженность ФРГ ке обеспечению безопасности Литвы.



По словам Кащюнаса, данное соглашение позволит поднять уровень безопасности в стране и усилить оборону НАТО.

Ранее, 5 сентября, глава оборонного ведомства объявил об установке оборонительных укреплений «зубы дракона» на границе с Россией.

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«Прямая война с Россией»: Небензя сделал важное заявление о НАТО
Небензя: НАТО начнёт прямую войну с РФ, если одобрит удары Киева
13 сентября 2024, 17:34

Фото: iStock/Arseniy45

Страны НАТО начнут «прямую войну с Россией», если позволят Украине применять дальнобойное оружие. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
Он подчеркнул, что принятие такого решения принципиально изменит отношения России с Западом. Если Киеву позволят использовать дальнобойное оружие, то НАТО там самым начнёт прямую войну с Россией.

При таком развитии событий России придётся принять соответствующие решения со всеми вытекающими из этого последствиями.

Небензя подчеркнул, что в этой ситуации западным коллегам уже не удастся снять с себя ответственность и обвинить во всём Украину.

В пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Ожидается, что по итогам этой встречи стороны примут решение о возможности снятия запрета на использование Украиной западного дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.

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#россия
#нато
#украина
#ракетный удар
#оружие
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США убеждают Украину «максимально эффективно» бить ракетами ATACMS по России
13 сентября 2024, 17:26

Фото: iStock/aapsky

США убеждают Украину использовать дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России «с максимальной эффективностью» и не тратить их на цели, не имеющие «большой стратегической ценности» для Киева. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что в арсенале ВСУ ограниченное количество систем большой дальности, в связи с чем Штаты убеждают Украину использовать их с максимальной эффективностью.

Также власти США призывают Киев ударять этими ракетами только по важным целям на территории России, которые имеют высокую стратегическую ценность.

Неназванный американский чиновник сообщил телеканалу, что администрация Джо Байдена считает атаки ВСУ на Крым и находящийся там российский военно-морской флот (ВМФ) как наиболее эффективное использование ракет ATACMS.

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#сша
#украина
#россия
#ракетный удар
#ракета
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Орбан заявил, что у него есть козыри для продвижения «миротворческой миссии»
Орбан: У меня в кармане есть еще несколько козырей «миротворческой миссии»
13 сентября 2024, 17:15

Фото: сайт Кремля

Венгрия продолжит выступать с инициативой для мирного разрешения украинского. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передает агентство Bloomberg.
«У меня в кармане есть еще несколько козырей миротворческой миссии», — заявил Орбан.

Он подчеркнул, что и в дальнейшем будет предлагать неожиданные инициативы для примирения сторон.

Ранее Орбан в ходе закрытого выступления в городе Кетче в Венгрии заявил, что ранее анонсированная им миротворческая миссия продолжается. В данном направлении он активно работал летом, а в сентябре у этой инициативы будет какое-то «заметное» проявление, суть которого политик оставил в секрете.

Напомним, Орбан был в Киеве и встречался с Владимиром Зеленским по вопросу урегулирования конфликта на Украине. После аналогичные переговоры он провел и с президентом России Владимиром Путиным.

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#ес
#переговоры
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В Киеве заявили о зависимости от США в решении об остановке конфликта
Экс-замглавы МИД Украины Чалый: урегулировать конфликт без США невозможно
13 сентября 2024, 16:40

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Урегулировать конфликт на Украине невозможно без участия США, заявил экс-замглавы украинского МИД и член делегации от Киева на переговорах в Стамбуле Александр Чалый. По его словам, без американской стороны не получится даже временно остановить боевые действия, так как они — «игрок в европейском доме безопасности».
«Без участия Соединенных Штатов найти политическое решение конфликта на Украине невозможно», — объявил Чалый на Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал благоразумным и ответственным план кандидата в президенты США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, предложения Трампа — это восстановленные Стамбульские соглашения 2022 года.

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#сша
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#нато
#украина
#сво
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В Таджикистане заявили о вреде работы в России для здоровья мигрантов
13 сентября 2024, 15:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Трудовые мигранты из Таджикистана жалуются на проблемы со здоровьем при работе в Российской Федерации. Об этом информирует Asia-Plus.
Они сообщают о тяжелых условиях труда и недостаточном медицинском обслуживании. В 2022 году около 19% пациентов в Таджикистане заразились туберкулезом во время пребывания за границей.

Врач Комрон Парпиев отметил, что хотя деятельность мигрантов не увеличивает риск заражения, она способствует распространению инфекций.

Ранее сообщалось, что посольство Таджикистана в Москве рекомендовало гражданам республики временно воздержаться от поездок в Россию. Причина заключается в введении на границе усиленного контроля въезда иностранных граждан.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что мигрантов, обучающихся в российских школах, необходимо заставить выучить русский язык. Он подчеркнул, что делать это надо постепенно и не прибегать к хамству.

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#мигранты
#посольство
#рф
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Боуз: США задумали масштабную войну, которая уничтожит Европу
13 сентября 2024, 15:17

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Соединенные Штаты Америки разжигают большую войну, которая приведет к уничтожению всей Европы. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, пишет РИА Новости.
По его мнению, многие европейцы, выступающие в поддержку Украины, охотно закрывают глаза на то, что такой конфликт может уничтожить жизнь в Европе.

«И все это ради войны, которую планируют и выгодно разжигают вдали», — написал он.

Президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Владимир Путин назначил послом России в республике Маврикий Ираду Зейналову

«Посейдон» и цунами: Политолог рассказал, как Россия может ответить на действия Запада
#сша
#россия
#конфликт
#оружие
#президент
#нато
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В Германии высказались о переговорах США и Британии по ударам вглубь России
Правительство ФРГ: речи о поставках Киеву ракет Taurus не идёт
13 сентября 2024, 14:57

Фото: iStock/photosvit

Обсуждения США и Великобритании решения о разрешении ударов вглубь России не касаются оружия Германии. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт в ходе брифинга.
Напомним, что в пятницу состоится встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США Джо Байденов, в ходе которой ожидается принятие решения о снятии запрета на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь территории России.

Хебештрайт сообщил, что при рассмотрении данного вопроса не идёт речь об использовании немецких дальнобойных ракет. Решение канцлера ФРГ Олаша Шольца о непоставке Украине ракет Taurus остаётся неизменным.

Представитель правительства подчеркнул, что власти Германии приняли к сведению высказывания президента России Владимира Путина по данному вопросу, поэтому не намерены вносить какие-либо изменения в имеющиеся ограничения.

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#германия
#сша
#великобритания
#украина
#россия
#вооружение
#ракета
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Владимир Путин назначил послом России в республике Маврикий Ираду Зейналову
13 сентября 2024, 14:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом РФ в республике Маврикий. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовых актов.
«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — отмечается в документе.

Помимо этого, российский лидер освободил от обязанностей посла Константина Климовского.

Ранее сообщалось, что губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал указ об отставке правительства региона. Нынешние члены правительства Тульской области будут и дальше работать на своих местах, пока не будет сформирован новый состав.

До этого президент России Владимир Путин наделил главу Минобороны дополнительными полномочиями, позволяющими устанавливать порядок оформления и прекращения допуска граждан к государственной тайне.

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#россия
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#минобороны
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«До последнего украинца»: Зеленского уличили в намерении уничтожить украинскую нацию
Алаудинов: Зеленский хочет уничтожить население до последнего украинца
13 сентября 2024, 14:25

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уничтожить население своей страны. Такое заявление сделал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».
Он подчеркнул, что план Зеленского по уничтожению украинского населения действительно идёт по плану. Однако всё остальное полностью вышло из-под его контроля.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что киевские власти совсем не думают о своём народе и ведут себя как инопланетяне или иностранцы в этой стране.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#сво
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