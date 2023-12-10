Немецкий чиновник получил за пять лет 350 тысяч евро за то, что ничего не делал

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В Германии сотрудник администрации общины Бетцдорф-Гебхардсхайн в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в течение пяти лет исправно получал зарплату, абсолютно ничего не делая. Общая сумма «заработанных» таким оригинальным способом денег составила 350 тысяч евро
Сейчас надзорные органы проводят расследование. Известно, что до чиновника эту должность занимал местный бургомистр. По одной из версий такая синекура могла стать своеобразным подарком для служащего. Если это подтвердится, то бургомистр и будет возмещать ущерб. Чиновнику же ничего не сделают. Ведь он выполнял порученные ему обязанности, и не важно, что от него так ничего и не потребовалось.
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Александр Бойцов