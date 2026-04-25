«Болтать ни о чем»: Поездка Уиткоффа и Кушнера в Пакистан отменилась
Президент США Дональд Трамп в последний момент отменил поездку спецпредставителя Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан, где они должны были провести переговоры с иранской стороной. Об этом сообщает Fox News.
Американский лидер подчеркнул, что США по-прежнему открыты к диалогу, но не намерены «болтать ни о чем». Он также исключил возобновление ударов по территории Исламской республики.
«Некоторое время назад я сказал своим людям, которые были готовы уезжать: «Нет, мы не собираемся лететь туда 18 часов. У нас на руках все карты», — приводит телеканал слова Трампа.
Хозяин Белого дома продлил режим перемирия. По его словам, оно будет действовать до тех пор, пока Иран не подготовит свои предложения по урегулированию и стороны не проведут встречу.