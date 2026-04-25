«Болтать ни о чем»: Поездка Уиткоффа и Кушнера в Пакистан отменилась

25 апреля 2026, 21:49

Президент Трамп отменил визит Уиткоффа и Кушнера в Исламабад на переговоры с ИРИ

Президент США Дональд Трамп в последний момент отменил поездку спецпредставителя Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан, где они должны были провести переговоры с иранской стороной. Об этом сообщает Fox News.





Американский лидер подчеркнул, что США по-прежнему открыты к диалогу, но не намерены «болтать ни о чем». Он также исключил возобновление ударов по территории Исламской республики.





«Некоторое время назад я сказал своим людям, которые были готовы уезжать: «Нет, мы не собираемся лететь туда 18 часов. У нас на руках все карты», — приводит телеканал слова Трампа.