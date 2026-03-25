Немецкий депутат обвинил США в «инсайдерской торговле» из-за конфликта с Ираном

Депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн заявил, что США извлекают экономические выгоды в конфликте с Ираном. Его слова цитирует газета «Известия».



По мнению политика, лица из окружения президента США Дональда Трампа, а возможно, и сам американский лидер, могут участвовать в нефтяных сделках, пользуясь личными связями и доступом к эксклюзивной информации. Линдеманн напомнил, что в прошлом уже наблюдались случаи так называемой «инсайдерской торговли», когда накануне принятия ключевых политических решений производились масштабные инвестиции.

Комментируя текущую ситуацию вокруг Ирана, депутат отметил, что пока нельзя с уверенностью сказать, использует ли глава Белого дома нынешнее перемирие для подготовки будущих военных или политических операций. При этом Линдеманн предположил, что Трамп пришел к выводу о невозможности быстрого успеха в Исламской Республике и отказался от стратегии блицкрига.

Александр Огарёв

