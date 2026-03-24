Россия и США проведут переговоры в Вашингтоне
В ближайшее время в США отправится делегация депутатов Госдумы для проведения переговоров. Об этом пишет газета «Ведомости».
Как сообщили изданию четыре источника, в состав группы, которая направится в Вашингтон, войдут парламентарии из разных фракций. Возглавит делегацию заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов.
Собеседник отметил, что кандидатура Никонова выбрана удачно, так как он свободно владеет английским языком и сможет донести позицию России до американских конгрессменов.
Согласно данным издания, перед поездкой необходимо решить вопрос со снятием санкций с членов делегации на период визита. Это требует согласования на уровне Госдепартамента США.
Читайте также: