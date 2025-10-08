Достижения.рф

Немецкий депутат поплатился за поездку в Россию

Welt: партия АдГ исключила своего депутата за участие в конференции в Петербурге
Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Гамбургская фракция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) исключила 41‑летнего депутата Роберта Риша за участие в конференции Международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Welt со ссылкой на соответствующее заявление.



Отмечается, что АдГ также намеревается вывести Риша из рядов самой партии: в местном отделении посчитали мероприятие «антидемократическим» и несоответствующим партийным ценностям.

Сам Риш в свою защиту заявил, что попал на форум случайно во время частной поездки: его пригласила сопровождать давняя знакомая, и он ничего не знал о содержании конференции.

По его словам, возможность выступить возникла неожиданно, и он не комментировал заявления других участников.

Никита Кротов

