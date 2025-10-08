Немецкий депутат поплатился за поездку в Россию
Гамбургская фракция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) исключила 41‑летнего депутата Роберта Риша за участие в конференции Международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Welt со ссылкой на соответствующее заявление.
Отмечается, что АдГ также намеревается вывести Риша из рядов самой партии: в местном отделении посчитали мероприятие «антидемократическим» и несоответствующим партийным ценностям.
Сам Риш в свою защиту заявил, что попал на форум случайно во время частной поездки: его пригласила сопровождать давняя знакомая, и он ничего не знал о содержании конференции.
По его словам, возможность выступить возникла неожиданно, и он не комментировал заявления других участников.
