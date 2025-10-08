Немецкий депутат поплатился за поездку в Россию

08 октября 2025, 21:07

Welt: партия АдГ исключила своего депутата за участие в конференции в Петербурге

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Гамбургская фракция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) исключила 41‑летнего депутата Роберта Риша за участие в конференции Международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Welt со ссылкой на соответствующее заявление.