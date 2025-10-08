Почти все страны ЕС поддержали идею отказа от российского газа с 2028 года

08 октября 2025, 15:11

Reuters: почти все страны ЕС выступили за отказ от российского газа с 2028 года

Фото: iStock/sinonimas

Практически все страны Евросоюза поддержали запрет на импорт российского газа и нефти с 2028 года. Об этом сообщает агентство Reuters.