Почти все страны ЕС поддержали идею отказа от российского газа с 2028 года
Практически все страны Евросоюза поддержали запрет на импорт российского газа и нефти с 2028 года. Об этом сообщает агентство Reuters.
Послы стран ЕС в среду согласовали продвижение плана блока, предусматривающего полный запрет на импорт российской нефти и газа к 2028 году. Новый закон обяжет Венгрию и Словакию – единственные государства в ЕС, которые продолжают импортировать российскую нефть – подготовить национальные стратегии по прекращению закупок российской энергии.
Как отмечается, решение послов устранило «первое политическое препятствие» на пути к принятию соответствующего закона. После внутреннего согласования документ направят на утверждение министрам стран-членов ЕС на встрече 20 октября.
В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна продолжит получать ископаемое топливо из России, несмотря на требования президента США Дональда Трампа. Политик подчеркнул, что остановка поставок российских энергоносителей станет «катастрофой» для венгерской экономики.
