Венгрия осудила попытки Польши оправдать подозреваемого во взрыве «Северного потока»

Сийярто: для Туска нормально, если кто-то взрывает газопровод

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал высказывания премьер-министра Польши Дональда Туска о подозреваемом в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС.





Венгерский дипломат заявил, что Туск, по его мнению, оправдывает действия подозреваемого украинца Владимира Журавлёва.





«Дональд Туск считает нормальным, если кто-то взрывает газопровод», – заявил Сийярто.