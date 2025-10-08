Достижения.рф

Венгрия осудила попытки Польши оправдать подозреваемого во взрыве «Северного потока»

Сийярто: для Туска нормально, если кто-то взрывает газопровод
Фото: iStock/guteksk7

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал высказывания премьер-министра Польши Дональда Туска о подозреваемом в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС.



Венгерский дипломат заявил, что Туск, по его мнению, оправдывает действия подозреваемого украинца Владимира Журавлёва.

«Дональд Туск считает нормальным, если кто-то взрывает газопровод», – заявил Сийярто.
Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Будапешт не хочет видеть Европу, в которой премьер-министры оправдывают террористические акты.

Ранее Дональд Туск заявил, что Польша не заинтересована в выдаче Германии Владимира Журавлева, задержанного по делу о подрыве газопроводов, но подчеркнул, что окончательное решение по вопросу экстрадиции остаётся за польским судом.
Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0