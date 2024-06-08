Немецкий депутат уехала с четырьмя детьми в Россию

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Депутат парламента Гамбурга от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен покинула страну и переехала с четырьмя детьми в Россию. Об этом она рассказала в беседе с немецким изданием Bild.
Она подчеркнула, что хочет быть уверенной в безопасности своих детей, а также в том, что они останутся под её опекой.
При этом Петерсен добавила, что по-прежнему является депутатом и собирается выполнять свои обязательства «в меру своих возможностей».
Однако Bild утверждает, что Петерсен уже исключили из фракции АдГ в Гамбурге. В настоящее время идёт процесс исключения из партии.
Издание отмечается, что Петерсен является уроженкой Омска.
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При этом Петерсен добавила, что по-прежнему является депутатом и собирается выполнять свои обязательства «в меру своих возможностей».
Однако Bild утверждает, что Петерсен уже исключили из фракции АдГ в Гамбурге. В настоящее время идёт процесс исключения из партии.
Издание отмечается, что Петерсен является уроженкой Омска.
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Анастасия Чинкова