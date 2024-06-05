Немецкий бизнесмен спрятался от суда в посольстве Германии в Москве и пропал

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Немецкий бизнесмен Ральф Новак, приговоренный в РФ к пяти годам заключения по делу о хищении акций каршеринга BelkaCar, попытался найти убежище на территории посольства Германии в Москве. Но после общения с дипломатами добровольно покинул территорию дипмисии. Об этом пишет Der Spiegel.
По данным издания, инцидент произошел 3 июня, когда Новак, испытывая чувство паники из-за опасения снова оказаться в тюрьме, обратился за помощью.
Как утверждает его адвокат Константина Елфимова, у бизнесмена практически не было шансов на получение убежища в посольстве, поскольку по Венской конвенции дипмиссия должна передать его местным властям по первому требованию.
3 июня Тушинский суд приговорил Новака к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Вторым подсудимым стал Ильнур Азмуханов, получивший 4 года заключения со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Также суд постановил взыскать с них гражданский иск от потерпевшей стороны на сумму 393 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что рссиянин отсудил миллион рублей за почти 1,5 года в СИЗО по незаконному делу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Как утверждает его адвокат Константина Елфимова, у бизнесмена практически не было шансов на получение убежища в посольстве, поскольку по Венской конвенции дипмиссия должна передать его местным властям по первому требованию.
3 июня Тушинский суд приговорил Новака к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Вторым подсудимым стал Ильнур Азмуханов, получивший 4 года заключения со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Также суд постановил взыскать с них гражданский иск от потерпевшей стороны на сумму 393 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что рссиянин отсудил миллион рублей за почти 1,5 года в СИЗО по незаконному делу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак