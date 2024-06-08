В Германии пропала девятилетняя украинская беженка

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Девятилетняя беженка с Украины пропала в Германии по дороге в школу, передает Bild.
По данным издания, одной из возможных причин исчезновения девочки является ее встреча с биологическим отцом, которого ранее видели в Чехии. Мать девочки рассталась с ним. При этом в правоохранительных органах заявили, что уже отработали эту версию.
Ребенок пропал по дороге на остановку школьного автобуса в 3 июня. Сотрудники полиции исследовали более 10 терабайт видеозаписей с камер видеонаблюдения общественного транспорта, магазинов, сберегательных банков и автобусной остановки. На данный момент зацепки не найдены.
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Александр Климов