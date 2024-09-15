Немецкий генерал пригрозил ВСУ в случае ударов по РФ

Фото: istockphoto/alzay
Если Украине передадут дальнобойные вооружения и разрешат бить ими вглубь российских территорий — будут серьезные последствия. Об этом в беседе с изданием Neuen Osnabrücker Zeitung заявил отставной немецкий генерал Харальд Куят.
«Если дальнобойное оружие поставят, то способность Украины атаковать цели, имеющие экзистенциальное значение для России, возрастет - а вместе с ней и риск того, что эта война расширится», — предупредил военный.Он также пояснил, что Западу нужно быть осторожней, чтобы не переходить новые красные линии, потому что это приведет к точке невозврата.
До этого журналист из Ирландии Чей Боуз выразил опасение, что, если Киев снабдят дальнобойным оружием, все может завершиться концом света.
Читайте также:
Зеленский представит мирный план Киева Трампу, Харрис и Байдену
Стали известны условия одобрения ударов ВСУ по России дальнобойными ракетами
Премьера Британии призвали разрешить Киеву наносить удары вглубь России
Никита Кротов