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Немецкий генерал пригрозил ВСУ в случае ударов по РФ

Куят: удары ВСУ вглубь РФ приведут к точке невозврата
15 сентября 2024, 10:46
Фото: istockphoto/alzay

Фото: istockphoto/alzay

Если Украине передадут дальнобойные вооружения и разрешат бить ими вглубь российских территорий — будут серьезные последствия. Об этом в беседе с изданием Neuen Osnabrücker Zeitung заявил отставной немецкий генерал Харальд Куят.
«Если дальнобойное оружие поставят, то способность Украины атаковать цели, имеющие экзистенциальное значение для России, возрастет - а вместе с ней и риск того, что эта война расширится», — предупредил военный.
Он также пояснил, что Западу нужно быть осторожней, чтобы не переходить новые красные линии, потому что это приведет к точке невозврата.



До этого журналист из Ирландии Чей Боуз выразил опасение, что, если Киев снабдят дальнобойным оружием, все может завершиться концом света.

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#мир
#украина
#германия
#всу
#россия
#новости
Зеленский представит мирный план Киева Трампу, Харрис и Байдену
Bild: Зеленский готов прекратить огонь на некоторых участках фронта
15 сентября 2024, 09:10

Фото: сайт Кремля

Украинский президент представит украинский план мирного урегулирования конфликта действующему главе Белого дома Джозефу Байдену, а также двум кандидатам на президентское кресло Дональду Трампу и Камале Харрис.
Глава киевского режима готов согласиться на локальную заморозку боевых действий на отдельных участках фронта, сообщает немецкое издание Bild. При этом на каких именно — газета пока не разглашает. Не исключено, что Киев будет понуждать Россию прекратить освобождение Курской области, чтобы оставался объект для шантажа и давления. Также план Украины предусматривает снятие запрета на удары западным оружием по объектам в глубине российской территории.

При этом даже явно проукраински настроенная газета отмечает, что Зеленский находится в отчаянном положении и готов «всё поставить на карту». Пока западные политики не пошли на поводу у Киева и не дали разрешения на удары вглубь России, в частности Шольц. Впрочем, способность немецкого канцлера со временем «прогнуться» всем известна со времени истории с танками Leopard.

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#план
#зеленский
#киев
#шольц
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США Разместили на Алеутах ракеты HIMARS из-за российских учений «Океан-2024»
15 сентября 2024, 07:39

Фото: istockphoto/Benny Winslow

Военно-морской флот РФ в акваториях нескольких морей и океанов проводит масштабные командно-тактические учения «Океан-2024». На этом фоне военное командование США перебросило на Алеутские острова подразделения 11-й воздушно-десантной дивизии.
В частности, на острове Шемья была установлена пусковая установка HIMARS с ракетами большой дальности, а также контрбатарейный радар, сообщает издание Business Insider. Командующий дивизией генерал-майор Джозеф Хилберт сообщил журналистам, что данная операция продемонстрировала возможности американской армии в Тихом океане оперативно перебрасывать значительные войсковые соединения на большие расстояния.

Учения «Океан-2024» проходят под общим руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Моисеева с 10 по 16 сентября в водах Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. К участию в манёврах привлечены более 400 боевых кораблей, 120 самолётов и вертолётов морской авиации, свыше 90 тысяч военнослужащих.

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#операция
#учения
#вмф
#сша
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Стали известны условия одобрения ударов ВСУ по России дальнобойными ракетами
Times раскрыла условия одобрения ударов ВСУ вглубь России дальнобойными ракетами
15 сентября 2024, 06:49

Фото: iStock/bpawesome

Президент США Джо Байден не будет принимать решение о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать Россию американскими ракетами, пока Киев не представит свои планы. Об этих условиях сообщила газета The Times со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что Белый дом предпочитает придерживаться выжидательной тактики. Газета подчеркнула, что администрация США примет решение после того, как президент Украины Владимир Зеленский представит «план победы».

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выступает против того, чтобы ВСУ наносили удары по территории России ракетами дальнего радиуса действия. С другой стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен поддерживает эту меру, что вызвало разногласия среди официальных лиц.

Ранее бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок заявил, что разрешение Украине атаковать российскую территорию ракетами дальнего радиуса действия может привести к серьезной эскалации конфликта. Он также призвал «внимательно отнестись» к словам президента России Владимира Путина о возможных последствиях нападения на Россию.

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#сша
#украина
#владимир зеленский
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#ракетный удар
#владимир путин
#великобритания
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Премьера Британии призвали разрешить Киеву наносить удары вглубь России
15 сентября 2024, 06:04

Фото: istock/petervician

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять бывших министров обороны призвали нынешнего премьер Кира Стармера разрешить Киеву использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по России. Об этом информирует газета The Times.
Отмечается, что речь идет о том, чтобы позволить Киев использовать британское оружие для нанесения ударов по российской территории без разрешения США. Как заявил Джонсон, «не существует никаких причин для отсрочки».

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что с военной точки зрения было бы оправданно позволить Киеву нанести удар вглубь территории России. Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России с помощью западного дальнобойного оружия будет означать прямое участие НАТО в конфликте.

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#владимир путин
#россия
#украина
#великобритания
#премьер-министр
#нато
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Противник Трампа собрали миллионы долларов для президентской кампании Харрис
15 сентября 2024, 05:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Сторонники Республиканской партии США, которые борются с кандидатом в президенты Дональдом Трампом в предвыборной кампании, собрали более 35 миллионов долларов США на кампанию кандидата в вице-президенты от демократов Камалы Харрис. Об этом сообщил журнал Newsweek.
Отмечается, что в марте группа под названием «Республиканские избиратели против Трампа» начала сбор средств, чтобы «помочь демократам остаться в Белом доме».

Группа планирует собрать 50 миллионов долларов на президентскую кампанию Харрис. Во время прошлой избирательной кампании эта же группа собрала около 10 миллионов долларов на поддержку демократов.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Камала Харрис «не имеет сути» по сравнению с ее соперником-республиканцем Дональдом Трампом.

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#камала харрис
#дональд трамп
#выборы
#деньги
#сша
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Алаудинов отказал бывшим бойцам «Ахмата» в просьбе спасти их из плена
15 сентября 2024, 05:08

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отклонил просьбы об освобождении из плена чеченских бойцов, добровольно сдавшихся в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ). Свою позицию он озвучил в Telegram-канале.
Он прокомментировал кадры, на которых представители украинского спецназа дают военнопленным возможность связаться со своими родственниками, позвонив в Чеченскую Республику.

«И там идет установка: "Скажите Апти Алаудинову, он знает как нас обменять"», – сообщил командир спецназа.

Алаудинов подчеркнул, что разделяет тех, кто сдался в плен без боя, и тех, кто оказался в нем не по своей воле. Он заявил, что сдача в плен является для чеченца позором, который можно смыть только кровью. Он посоветовал ВСУ держать пленных чеченцев при себе и больше не поднимать этот вопрос.

Ранее Алаудинов сообщил, что пять бойцов из подразделения «Ахмат-Чечня» сдались в плен украинским военнопленным во время боев под Курском.

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#апти алаудинов
#всу
#чечня
#плен
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Премьеру Британии пригрозили расследованием
Times: премьеру Британии Стармеру грозит расследование из-за покупки одежды жены
15 сентября 2024, 03:20

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за того, что он не указал покупку одежду его жене Виктории от финансового донора, сообщает газета The Times.
В материале отмечается, что премьер-министр Стармер нарушил парламентский порядок, не объявив о том, что «бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду» для его супруги.

Уточняется, что расходы жены Стармера оплачивал член британской палаты лордов Вахид Али.

Канцелярия премьер-министра отказалась публиковать общую стоимость подарков, переданных его жене, и период, когда Виктория Стармер их получала.

Директор Institute for Fiscal Studies (IFS) заявил, что все политические партии Великобритании должны быть честными в преддверии парламентских выборов в ходе обсуждения болезненных финансовых решених, с которыми столкнется следующее правительство.

По словам Джонсона, победителю выборов придется решать проблемы, с которыми не сталкивались, по крайней мере, с 1950-х годов.

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#премьер-министр
#великобритания
#выборы
#правительство
#декларация
#покупки
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В ФРГ предупредили о наплыве беженцев при прекращении поддержки Украины
Депутат ФРГ Хофрайтер: при прекращении поддержки Киева начнется наплыв беженцев
15 сентября 2024, 03:09

Фото: iStock/photosvit

Председатель комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер предупредил, что в случае прекращения поддержки Киева можно ожидать большого притока беженцев из Украины, передает газета Tagesspiegel.
Депутат призвал к совместным действиям стран Европейского союза (ЕС), особенно Польши, в области миграционной политики. Он выразил надежду, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск продолжат действовать согласованно.

10 сентября было объявлено, что Эстония начнет выплачивать новым украинским беженцам только единовременное пособие на аренду жилья.

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#германия
#беженцы
#украина
#ес
#олаф шольц
#польша
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Буданов* заявил о проблеме на поле боя из-за «Искандеров»
Буданов*: массовое производство «Искандеров» создает большие проблемы на поле боя
15 сентября 2024, 01:52

Серийное производство Россией «Искандеров» создает серьезную проблему для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова*.
Он отметил, что на ситуацию на поле боя также повлияло увеличение количества управляемых авиабомб. По словам Буданова, использование Россией большого количества боеприпасов создает большие проблемы для передовой.

Ранее было опубликовано видео удара «Искандера» на живой силе ВСУ в подконтрольной Киеву Херсонской области. Как сообщается, нападения произошли в поселке Малая Сейдеминуха в Херсонской области.

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* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#россия
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