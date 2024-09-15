Премьера Британии призвали разрешить Киеву наносить удары вглубь России

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять бывших министров обороны призвали нынешнего премьер Кира Стармера разрешить Киеву использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по России. Об этом информирует газета The Times.
Отмечается, что речь идет о том, чтобы позволить Киев использовать британское оружие для нанесения ударов по российской территории без разрешения США. Как заявил Джонсон, «не существует никаких причин для отсрочки».
Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что с военной точки зрения было бы оправданно позволить Киеву нанести удар вглубь территории России. Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России с помощью западного дальнобойного оружия будет означать прямое участие НАТО в конфликте.
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Александр Климов