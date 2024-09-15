Премьера Британии призвали разрешить Киеву наносить удары вглубь России

Сторонники Республиканской партии США, которые борются с кандидатом в президенты Дональдом Трампом в предвыборной кампании, собрали более 35 миллионов долларов США на кампанию кандидата в вице-президенты от демократов Камалы Харрис. Об этом сообщил журнал Newsweek.