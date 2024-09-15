Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Премьера Британии призвали разрешить Киеву наносить удары вглубь России

Премьера Британии призвали разрешить Киеву наносить удары вглубь России

15 сентября 2024, 06:04
Фото: istock/petervician

Фото: istock/petervician

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять бывших министров обороны призвали нынешнего премьер Кира Стармера разрешить Киеву использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по России. Об этом информирует газета The Times.


Отмечается, что речь идет о том, чтобы позволить Киев использовать британское оружие для нанесения ударов по российской территории без разрешения США. Как заявил Джонсон, «не существует никаких причин для отсрочки».

Ранее председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что с военной точки зрения было бы оправданно позволить Киеву нанести удар вглубь территории России. Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что разрешение ВСУ наносить удары вглубь России с помощью западного дальнобойного оружия будет означать прямое участие НАТО в конфликте.

Читайте также:

На Западе объяснили стремление США разрешить удары вглубь России

НАТО призвали прислушаться к заявлению Путина

США могут дать зелёный свет ударам по России западными, но не американскими ракетами
#владимир путин
#россия
#украина
#великобритания
#премьер-министр
#нато
Противник Трампа собрали миллионы долларов для президентской кампании Харрис
15 сентября 2024, 05:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Сторонники Республиканской партии США, которые борются с кандидатом в президенты Дональдом Трампом в предвыборной кампании, собрали более 35 миллионов долларов США на кампанию кандидата в вице-президенты от демократов Камалы Харрис. Об этом сообщил журнал Newsweek.
Отмечается, что в марте группа под названием «Республиканские избиратели против Трампа» начала сбор средств, чтобы «помочь демократам остаться в Белом доме».

Группа планирует собрать 50 миллионов долларов на президентскую кампанию Харрис. Во время прошлой избирательной кампании эта же группа собрала около 10 миллионов долларов на поддержку демократов.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Камала Харрис «не имеет сути» по сравнению с ее соперником-республиканцем Дональдом Трампом.

Читайте также:

В США раскрыли детали плана Трампа по завершению конфликта на Украине, реакция Киева

Илона Маска встревожили слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

Россия обвиняет Запад в попустительстве наемникам в Курской области
#камала харрис
#дональд трамп
#выборы
#деньги
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов отказал бывшим бойцам «Ахмата» в просьбе спасти их из плена
15 сентября 2024, 05:08

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отклонил просьбы об освобождении из плена чеченских бойцов, добровольно сдавшихся в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ). Свою позицию он озвучил в Telegram-канале.
Он прокомментировал кадры, на которых представители украинского спецназа дают военнопленным возможность связаться со своими родственниками, позвонив в Чеченскую Республику.

«И там идет установка: "Скажите Апти Алаудинову, он знает как нас обменять"», – сообщил командир спецназа.

Алаудинов подчеркнул, что разделяет тех, кто сдался в плен без боя, и тех, кто оказался в нем не по своей воле. Он заявил, что сдача в плен является для чеченца позором, который можно смыть только кровью. Он посоветовал ВСУ держать пленных чеченцев при себе и больше не поднимать этот вопрос.

Ранее Алаудинов сообщил, что пять бойцов из подразделения «Ахмат-Чечня» сдались в плен украинским военнопленным во время боев под Курском.

Читайте также:

В Курской области бойцы ВСУ обратились в бегство из-за голоса их товарища

Алаудинов раскрыл потери России и ВСУ в Курской области

Алаудинов раскрыл полученную от попавших в плен солдат ВСУ секретную информацию
#апти алаудинов
#всу
#чечня
#плен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьеру Британии пригрозили расследованием
Times: премьеру Британии Стармеру грозит расследование из-за покупки одежды жены
15 сентября 2024, 03:20

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру грозит расследование из-за того, что он не указал покупку одежду его жене Виктории от финансового донора, сообщает газета The Times.
В материале отмечается, что премьер-министр Стармер нарушил парламентский порядок, не объявив о том, что «бизнесмен-мультимиллионер и донор его партии покупал дорогостоящую одежду» для его супруги.

Уточняется, что расходы жены Стармера оплачивал член британской палаты лордов Вахид Али.

Канцелярия премьер-министра отказалась публиковать общую стоимость подарков, переданных его жене, и период, когда Виктория Стармер их получала.

Директор Institute for Fiscal Studies (IFS) заявил, что все политические партии Великобритании должны быть честными в преддверии парламентских выборов в ходе обсуждения болезненных финансовых решених, с которыми столкнется следующее правительство.

По словам Джонсона, победителю выборов придется решать проблемы, с которыми не сталкивались, по крайней мере, с 1950-х годов.

Читайте также:

Британия становится участником конфликта из-за поставок оружия Киеву, заявил Пушков

Премьер Британии рассказал о дискуссии с Байденом относительно стратегии по Украине

В Британии спрогнозировали катастрофу в случае войны с Россией
#премьер-министр
#великобритания
#выборы
#правительство
#декларация
#покупки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ФРГ предупредили о наплыве беженцев при прекращении поддержки Украины
Депутат ФРГ Хофрайтер: при прекращении поддержки Киева начнется наплыв беженцев
15 сентября 2024, 03:09

Фото: iStock/photosvit

Председатель комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер предупредил, что в случае прекращения поддержки Киева можно ожидать большого притока беженцев из Украины, передает газета Tagesspiegel.
Депутат призвал к совместным действиям стран Европейского союза (ЕС), особенно Польши, в области миграционной политики. Он выразил надежду, что канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск продолжат действовать согласованно.

10 сентября было объявлено, что Эстония начнет выплачивать новым украинским беженцам только единовременное пособие на аренду жилья.

Читайте также:

В Германии высказались о переговорах США и Британии по ударам вглубь России

На Украине заявили о тревоге из-за мирного плана Шольца

Германия собирается передать Украине более 70 танков Leopard
#германия
#беженцы
#украина
#ес
#олаф шольц
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Буданов* заявил о проблеме на поле боя из-за «Искандеров»
Буданов*: массовое производство «Искандеров» создает большие проблемы на поле боя
15 сентября 2024, 01:52

Серийное производство Россией «Искандеров» создает серьезную проблему для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова*.
Он отметил, что на ситуацию на поле боя также повлияло увеличение количества управляемых авиабомб. По словам Буданова, использование Россией большого количества боеприпасов создает большие проблемы для передовой.

Ранее было опубликовано видео удара «Искандера» на живой силе ВСУ в подконтрольной Киеву Херсонской области. Как сообщается, нападения произошли в поселке Малая Сейдеминуха в Херсонской области.

Читайте также:

Под Славянском в ДНР был уничтожен пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками

Пушилин: ВСУ несут ежедневные потери на окраинах Красногоровки в ДНР

Зеленский прилетел в Германию и обратился к Западу с дерзким требованием

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#кирилл буданов
#гур украины
#украина
#всу
#россия
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский планирует отправиться в США просить разрешения на удары по России
Bild: Зеленский отправится в США просить разрешения на удары по России
15 сентября 2024, 00:07

Президент Украины Владимир Зеленский через несколько недель посетит Соединенные Штаты и встретится с президентом Джо Байденом. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
По данным издания, украинский лидер расскажет Байдену, а также кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу о своей стратегии. Среди прочего, он планирует попросить американскую сторону отменить запрет Запада на удары дальнобойным оружием вглубь территории России.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия разрешат Киеву наносить удары вглубь российской территории с помощью собственного оружия. По словам министра иностранных дел Швеции Марии Мальмер Стенергард, Стокгольм никогда не вводил территориальных ограничений на применение оружия ВСУ. Аналогичные заявления были сделаны и финской стороной.

Читайте также:

«Настоящая демократия»: Актер Майкл Дуглас требует разрешить Киеву бить ракетами по России

Шольц заверил, что не собирается разрешать Киеву наносить удары вглубь России

Украина пообещала передать России мирный план через третьи страны
#мид
#финляндия
#швеция
#дональд трамп
#джозеф байден
#камала харрис
#сша
#ракетный удар
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Украины одобрил призыв Польши не платить пособия украинским беженцам
Reuters: Киев одобрил призыв Польши не платить пособия украинским беженцам
14 сентября 2024, 23:38

Фото: istockphoto/macky_ch

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего польского коллеги Радослава Сикорского к Киеву отказаться от выплат социальных пособий украинским беженцам в странах ЕС, чтобы Киев мог мобилизовать больше людей. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, на встрече в Киеве министр иностранных дел Польши повторил высказанную ранее в интервью газете Monde идею о том, что страны ЕС должны прекратить выплаты социальной помощи украинским беженцам, чтобы мужчин мобилизовали.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации в Украине.

Читайте также:

Украинские уклонисты начали бежать в Белоруссию

Подполье сообщило о больших потерях среди наемников после удара по пригороду Харькова

Стало известно, сколько времени проходит от обнаружения дронов ВСУ до их сбивания
#владимир зеленский
#мобилизация
#мид
#украина
#польша
#европа
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ОАЭ отказались от возобновления переговоров о покупке истребителей F-35 у США
Reuters: ОАЭ не желают возобновлять переговоры о покупке истребителей F-35 у США
14 сентября 2024, 23:31

Фото: iStock/KuntalSaha

Власти Объединенных Арабских Эмиратов не намерены возобновлять переговоры о покупке истребителей F-35, независимо от того, кто станет президентом США после ноябрьских выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей правительства ОАЭ.
По словам собеседника, условия, препятствующие подписанию контракта в 2021 году, не изменились. Чиновник подчеркнул, что правительство ОАЭ не намерено возобновлять переговоры с Соединенными Штатами.

Отмечается, что необходимость пересмотра вопроса вытекает из оценки технических требований, эксплуатационных ограничений и соотнесения затрат и выгод.

Ранее Государственный департамент США одобрил возможную продажу истребителей F-35A Lightning II правительству Румынии. По данным Reuters, Румыния планирует приобрести 32 самолета, 33 двигателя, а также прочее оборудование. Сумма сделки составит 7,2 миллиарда долларов США.

Читайте также:

США одобрили продажу истребителей F-35 Румынии

США не будут обслуживать истребители F-16 на Украине

Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины
#сша
#румыния
#оаэ
#истребитель
#продажа
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шольц призвал Генпрокуратуру к проведению расследования подрывов «Северных потоков»
Шольц призвал провести объективное расследование подрывов «Северных потоков»
14 сентября 2024, 23:22

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Генеральную прокуратуру провести беспристрастное расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом информирует ТАСС.
По словам политика, виновные во взрывах должны быть привлечены к ответственности. По его словам, диверсии носят террористический характер.

«Мы призываем все органы безопасности и генерального прокурора провести расследование без учета интересов кого-либо», – заявил политик.

Ранее немецкий канцлер заверил, что власти ФРГ сделают все возможное, чтобы наказать виновных в подрыве газопровода. Отвечая на вопрос, есть ли у него доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому после сообщений о причастности Украины к взрыву, канцлер сказал, что у него хорошие отношения с украинским лидером.

Читайте также:

Туск резко отменил поездку в Германию из-за скандала с «Северными потоками»

В Германии пообещали наказать причастных к терактам на СП

Зеленский пренебрежительно высказался о «мирном плане» Шольца
#владимир зеленский
#олаф шольц
#германия
#украина
#взрывы
#северный поток
Следите за нашими новостями
в удобном формате