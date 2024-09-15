Фото: сайт Кремля
Украинский президент представит украинский план мирного урегулирования конфликта действующему главе Белого дома Джозефу Байдену, а также двум кандидатам на президентское кресло Дональду Трампу и Камале Харрис.
Глава киевского режима готов согласиться на локальную заморозку боевых действий на отдельных участках фронта, сообщает немецкое издание Bild. При этом на каких именно — газета пока не разглашает. Не исключено, что Киев будет понуждать Россию прекратить освобождение Курской области, чтобы оставался объект для шантажа и давления. Также план Украины предусматривает снятие запрета на удары западным оружием по объектам в глубине российской территории.
При этом даже явно проукраински настроенная газета отмечает, что Зеленский находится в отчаянном положении и готов «всё поставить на карту». Пока западные политики не пошли на поводу у Киева и не дали разрешения на удары вглубь России, в частности Шольц. Впрочем, способность немецкого канцлера со временем «прогнуться» всем известна со времени истории с танками Leopard.
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Александр Бойцов