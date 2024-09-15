Стали известны условия одобрения ударов ВСУ по России дальнобойными ракетами

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Президент США Джо Байден не будет принимать решение о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать Россию американскими ракетами, пока Киев не представит свои планы. Об этих условиях сообщила газета The Times со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что Белый дом предпочитает придерживаться выжидательной тактики. Газета подчеркнула, что администрация США примет решение после того, как президент Украины Владимир Зеленский представит «план победы».
Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выступает против того, чтобы ВСУ наносили удары по территории России ракетами дальнего радиуса действия. С другой стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен поддерживает эту меру, что вызвало разногласия среди официальных лиц.
Ранее бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок заявил, что разрешение Украине атаковать российскую территорию ракетами дальнего радиуса действия может привести к серьезной эскалации конфликта. Он также призвал «внимательно отнестись» к словам президента России Владимира Путина о возможных последствиях нападения на Россию.
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Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выступает против того, чтобы ВСУ наносили удары по территории России ракетами дальнего радиуса действия. С другой стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен поддерживает эту меру, что вызвало разногласия среди официальных лиц.
Ранее бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок заявил, что разрешение Украине атаковать российскую территорию ракетами дальнего радиуса действия может привести к серьезной эскалации конфликта. Он также призвал «внимательно отнестись» к словам президента России Владимира Путина о возможных последствиях нападения на Россию.
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Александр Климов