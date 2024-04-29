Немецкий генерал заявил о катастрофическом просчёте западных стран

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Страны Запада сильно недооценили военную мощь России и зря сорвали мирные переговоры. Так считает экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят.
«Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война. Напротив: катастрофические последствия такого подхода можно предотвратить только, если удастся не допустить военного поражения за счет скорейшего прекращения боевых действий», — сказал Куят в интервью Overton Magazin.
Кроме того, он считает, что необходимо провести мирные переговоры между конфликтующими странами.
Также, по словам Куята, руководства стран Запада не смогли верно оценить военную мощь России, и теперь ситуация для Украины ежедневно становится всё сложнее. Он также призвал западных политиков принять во внимание тот факт, что население Украины хочет мира.
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Элина Позднякова