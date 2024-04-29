В Северной Корее предрекли скорое поражение США на Украине

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Поражение Соединенных Штатов на Украине неминуемо, заявил начальник Управления военных внешних дел Министерства обороны КНДР, передает Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).
«США втайне поставили Украине дальнобойные ракеты, и это вызывает тревогу и озабоченность международного сообщества. Поставляемые США дальнобойные ракеты ни в коем случае не изменят ситуацию», – предрек представитель Минобороны Северной Кореи, комментируя поставки американских ракет ATACMS Киеву.
Ранее северокорейский Ким Чен Ын был замечен садящимся в автомобиль Aurus, подаренный президентом России Владимиром Путиным в феврале. 16 апреля он принял участие в церемонии, посвященной завершению строительства жилья в районе Хвасон в Пхеньяне. Он прибыл на церемонию на автомобиле Aurus.
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Александр Климов