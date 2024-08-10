Немецкий город перестал принимать беженцев с Украины из-за чрезмерного наплыва

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Немецкий город Пирмазенс прекратил прием украинских беженцев из-за их чрезмерного наплыва, передает газета Focus со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что июле в Пирмазенс было зафиксировано превышение пропускной способности на 82,6 процента. Это вызвало «угрожающую перегрузку городского общества», после чего было принято решение прекратить прием беженцев. Исключение составляют украинцы, у которых есть доход и работа, покрывающие расходы на проживание.
Ранее стало известно, что в Литве по требованию Киева прекратят реализацию образовательных программ для украинских беженцев.
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Александр Климов