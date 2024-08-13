Немецкий инженерный танк Wiesent использовали ВСУ при атаке на Курскую область

Фото: сайт Бундестага
Немецкий инженерный танк Wiesent на базе Leopard 1 заметили в ходе атаки ВСУ на Курскую область. Об этом 12 августа сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на обозревателя Юлиана Рёпке.
По данным Рёпке, такие машины накануне поставили Украине из Германии. Отметим, что инженерные танки применяют для прорыва обороны или создания укрепрайонов.
Рёпке считает маловероятным дальнейшее продвижение украинских войск вглубь Курской области. Самым рискованным сценарием эксперт называл закрепление ВСУ на оккупированных территориях, что обернется для Киева большими потерями. Вероятнее всего, по мнению Рёпке, Украина уведет военных после того, как Россия перебросит к Курску подкрепление.
Ранее Bild сообщал, что ВСУ применили минимум три немецких БМП Marder при атаке на Россию.
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Рёпке считает маловероятным дальнейшее продвижение украинских войск вглубь Курской области. Самым рискованным сценарием эксперт называл закрепление ВСУ на оккупированных территориях, что обернется для Киева большими потерями. Вероятнее всего, по мнению Рёпке, Украина уведет военных после того, как Россия перебросит к Курску подкрепление.
Ранее Bild сообщал, что ВСУ применили минимум три немецких БМП Marder при атаке на Россию.
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Лия Мурадьян