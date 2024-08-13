Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свое возмущение в связи с решением Германии почтить память нескольких бывших офицеров СС и связала это с недавними боевыми действиями ВСУ под Курском. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Антифашисты насторожились. Прошло шесть лет. Русские мужики вновь подбивают немецкие танки под Курском. И все-таки в этом „камбеке“ чего-то не хватало», — написала Захарова, комментируя ситуацию.Захарова также упомянула бригадного генерала Хайнца Карста, контр-адмирала Эриха Топпа и полковника Эриха Хартманна, которые в июле 1943 года во время Курской битвы сбили более 70 советских самолетов. По ее словам, все они на протяжении 80 лет считались военными преступниками, и теперь их имена вновь становятся известными в Германии.
Она заявила, что по распоряжению бундесвера люди, ранее связанные с нацизмом, вновь становятся героями, возвращаясь к своим корням и превращая дома других в руины. Захарова подчеркнула необходимость «бить в набат», чтобы мир осознал серьезность происходящего.
В списке воинских традиций Германии, как сообщает RT, действительно присутствуют офицеры вермахта, некоторые из которых были членами СС и НСДАП. Представитель Минобороны ФРГ Арне Коллац подтвердил эту информацию, отметив, что такие лица ценятся за вклад после войны, а не за военные достижения.
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Елена Перлова