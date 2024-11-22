Орбан призвал Запад серьёзно отнестись к запуску «Орешника»

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)
Западным странам следует серьёзно отнестись к изменению ядерной доктрины России и испытаниям гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Он подчеркнул, что накануне вечером российский президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Россия имеет право объявлять военными целями страны, предоставляющие Украине дальнобойное оружие. И это не коммуникационная уловка, а действительно важные вещи, к которым нужно относиться серьёзно.
Орбан указал на то, что в России и других государствах слова имеют разный вес. Так, на Западе политика состоит на 80% из разговоров и лишь на 20% из действий. Как правило, громкие высказывания не приводят ни к каким последствиям.
В России же, продолжил венгерский премьер, все обстоит иначе – если президент говорит что-то, значит будут определённые последствия. Так было с обсуждением изменения правил применения ядерного оружия, за которым последовали реальные действия.
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Орбан указал на то, что в России и других государствах слова имеют разный вес. Так, на Западе политика состоит на 80% из разговоров и лишь на 20% из действий. Как правило, громкие высказывания не приводят ни к каким последствиям.
В России же, продолжил венгерский премьер, все обстоит иначе – если президент говорит что-то, значит будут определённые последствия. Так было с обсуждением изменения правил применения ядерного оружия, за которым последовали реальные действия.
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Анастасия Чинкова