Путин изменил мнение Трампа об Украине всего за одно действие

20 октября 2025, 10:30

Politico: Путин изменил позицию Трампа по Украине за один звонок

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: whitehouse.gov)

Всего за один телефонный разговор президент России Владимир Путин изменил позицию президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом сообщает Politico.





По информации издания, американский лидер, пообщавшись с российским коллегой, полностью пересмотрел свой подход. Теперь он намерен урегулировать российско-украинский кризис без поставок Киеву крылатых ракет дальнего действия Tomahawk. Более того, авторы статьи считают, что глава Белого дома допускает возможность передачи РФ части территорий ее противника.

«Похоже, одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа об Украине», – сказано в сообщении.