Путин изменил мнение Трампа об Украине всего за одно действие

Politico: Путин изменил позицию Трампа по Украине за один звонок
Всего за один телефонный разговор президент России Владимир Путин изменил позицию президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом сообщает Politico.
По информации издания, американский лидер, пообщавшись с российским коллегой, полностью пересмотрел свой подход. Теперь он намерен урегулировать российско-украинский кризис без поставок Киеву крылатых ракет дальнего действия Tomahawk. Более того, авторы статьи считают, что глава Белого дома допускает возможность передачи РФ части территорий ее противника.
«Похоже, одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа об Украине», – сказано в сообщении.Также в материале говорится, что республиканец неоднократно критиковал Владимира Зеленского и даже предлагал ему отдать России весь Донбасс. А на встрече в США он якобы отказался рассматривать карты, предоставленные украинской делегацией.
Ранее сообщалось, что Трамп в ходе той же беседы с Зеленским заявил, что Украина «замерзнет и будет уничтожена», если тот не договорится с Россией.