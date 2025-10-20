Каллас недовольна возможностью визита Путина в ЕС

20 октября 2025, 11:58

Каллас заявила, что ей будет неприятно наблюдать визит Путина в ЕС

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила недовольство по поводу возможного визита президента России Владимира Путина в Венгрию для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Европейская правда».





16 октября после телефонного разговора между российским и американским лидерами хозяин Белого дома объявил о возможной встрече с главой Кремля в Будапеште и выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке благоприятно скажется на ходе переговоров по украинскому кризису.





«Относительно Будапешта <…> Конечно, неприятно видеть, что лицо, на которое Международным уголовным судом выдан ордер на арест, приезжает в европейскую страну. И опять же, вопрос заключается в том, будет ли какой-то результат от этого», — сказала глава европейской дипломатии.

