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Беспилотники-разведчики НАТО готовят основу для будущих ударов по территории РФ, об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
«Они готовят основу для дальнейших террористических ударов. Они накручивают круги около Крыма, Крымского моста, Краснодарского края на максимально возможном приближении», — заявил собеседник агентства, говоря о натовских беспилотниках.По его словам, именно благодаря этим разведывательным дронам Вооружённые силы Украины наносят удары по конкретным целям на территории РФ.
Рогов подчеркнул, что эти дроны базируются в Италии. Формально, они кружат в нейтральных водах, но подлетают максимально близко к прибрежным российским регионам.
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Евгения Парфентьева