Беспилотники НАТО готовятся нанести удар по Крыму и Краснодарскому краю

Российские войска успешно штурмовали позиции ВСУ и захватили пленных, расширив зону контроля за Работино на Ореховском направлении. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.