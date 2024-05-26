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Беспилотники НАТО готовятся нанести удар по Крыму и Краснодарскому краю

Рогов: Разведывательные беспилотники НАТО готовят основу для ударов по России
26 мая 2024, 10:30
Фото: iStock/yucelyilmaz

Фото: iStock/yucelyilmaz

Беспилотники-разведчики НАТО готовят основу для будущих ударов по территории РФ, об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
«Они готовят основу для дальнейших террористических ударов. Они накручивают круги около Крыма, Крымского моста, Краснодарского края на максимально возможном приближении», — заявил собеседник агентства, говоря о натовских беспилотниках.

По его словам, именно благодаря этим разведывательным дронам Вооружённые силы Украины наносят удары по конкретным целям на территории РФ.



Рогов подчеркнул, что эти дроны базируются в Италии. Формально, они кружат в нейтральных водах, но подлетают максимально близко к прибрежным российским регионам.

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#нато
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#сво
#крым
#краснодарский край
Гидролог не исключил военных целей открытия шлюзов на ДнепроГЭС
Гидролог Болгов: Украина могла открыть шлюзы ДнепроГЭС для военных целей
26 мая 2024, 10:53

Фото: istockphoto/EuToch

Сброс воды на ДнепроГЭС могут использовать в военных целях. Об этом изданию РБК сообщил заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов.
По словам Болгова, открытые Украиной шлюзы могут затопить отдельные постройки и участки. Также доктор технических наук добавил, чтобы оценить риски, необходимо понимать цели сброса воды.

Болгов допустил, что одна из таких целей, возможно, – обводнение дельты для нанесения ущерба российской армии. Однако это может быть связано с обеспечением безопасности плотины.

«В любом случае возможно затопление отдельных участков и построек, попадающих в зону затопления, и эта зона известна, это еще не катастрофический сюжет», – сказал Болгов.
Собеседник заметил, что Энергодару, где расположена Запорожская АЭС, скорее всего, ничего не угрожает, поскольку площадки АЭС и все ее системы рассчитаны на очень высокую надежность.

Перед этим руководство Херсонской области предрекло последствия открытия шлюзов на ДнепроГЭС.

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#россия
#украина
#днепровская гэс
#вс рф
#спецоперация
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Володин назвал единственный источник реальной власти, оставшийся на Украине
Володин: Мобилизованные украинцы должны вернуться домой
26 мая 2024, 10:19

Фото: Официальный сайт Кремля

Мобилизованные украинцы должны вернуться домой из-за утраты полномочий президента Владимира Зеленского, с таким заявлением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.
Володин напомнил, что 21 мая истекли полномочия президента Владимира Зеленского. Однако, из-за страха потерять власть он отменил выборы, которые должны были состояться в апреле 2024 года.

Теперь Зеленский не имеет права объявлять мобилизацию, а также отправлять граждан Украины на фронт.

«Мобилизованные на основании незаконных решений граждане Украины сегодня должны вернуться домой — Зеленский нелегитимен, он не может давать приказы», — подчеркнул Володин.

По словам главы ГД, единственный источник реальной власти, который остался в сегодняшней Украине, — это народ.

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#владимир зеленский
#всу
#сво
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Рогов: ВС РФ расширили зону контроля за Работино на Ореховском направлении
26 мая 2024, 10:06

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские войска успешно штурмовали позиции ВСУ и захватили пленных, расширив зону контроля за Работино на Ореховском направлении. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Наша армия продолжает развивать успех на ореховском направлении, выдавливая противника. После освобождения Работино наши бойцы расширили зону контроля за его северными окраинами»,– сказал чиновник.
Перед этим в Минобороны РФ сообщали об успехах группировки войск «Днепр», которая в середине мая выбила украинских неонацистов из населенного пункта Работино в Запорожской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, начатую в конце февраля 2022 года, по приказу президента России Владимира Путина. Конечная цель российских военных – прекратить геноцид мирного населения со стороны киевского режима.

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#россия
#украина
#вс рф
#всу
#спецоперация
#война
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Российские силы поразили склад с ракетами ATACMS в Днепропетровской области
Лебедев: ВС РФ ударили по складу с ракетами ATACMS в Днепропетровской области
26 мая 2024, 09:59

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Российские войска нанесли удар по украинскому складу, на котором хранились ракеты ATACMS, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью для РИА Новости.
По словам Лебедева, в ночь на 26 мая взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области. Местные жители сообщали о двух взрывах.

«Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины... По данным Сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КАМАЗах ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS», — объяснил собеседник агентства.

Лебедев подчеркнул, что после удара к военной части стянулись кареты скорой помощи. Также известно, что некоторых пострадавших пришлось эвакуировать не вертолётах.

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#сво
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«Безрассудство»: В США испугались ответа России на ракетные удары
Меркурис: Россия даст масштабный ответ Западу на ракетные удары
26 мая 2024, 09:45

Фото: iStock/Alexyz3d

Россия даст ответ США, если Америка разрешит Украине бить её ракетами по территории РФ, об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в интервью для YouTube-канала Duran.
«Совершенно безрассудная идея о ракетных ударах по России. На них Москва ответит, даже если они будут американские. Им (России — ред.) доступны все возможные способы», — прокомментировал ситуацию Меркурис.

Эксперт подчеркнул, что в ответ Россия может нанести удары по американским базам, которые расположены по всему миру. У Штатов же не хватит ресурсов для отражения ударов РФ.

«Соревнуются в русофобии»: Карту РФ с зоной поражения ракетами показали в США из-за выборов
«Соревнуются в русофобии»: Карту РФ с зоной поражения ракетами показали в США из-за выборов

При этом Меркурис убеждён, что США не смогу прислушаться к здравому смыслу и рано или поздно дадут согласие на удары ВСУ по территории России.

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#всу
#ракета
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Пиар-победа: Как план США по помощи Украине расколол союзников в ЕС
Politico: План США по использованию российских активов расколол союзников
26 мая 2024, 09:17

Фото: iStock/ValleraTo

План Соединённых Штатов по предоставлению замороженных российских активов на помощь Украине вызвал раскол в рядах союзников, об этом пишет издание Politico.
«После нескольких месяцев разногласий министры финансов, собравшиеся в Италии, попытались продемонстрировать единый фронт, но возникли трещины, поскольку страны ЕС продемонстрировали лишь вялую поддержку этого плана», — прокомментировал сложившуюся ситуацию автор статьи.

Уточняется, что члены Европейского союза обеспокоены перспективой оплаты украинских счетов, в том случае если Киев не сможет закрыть свои долги самостоятельно. Вашингтон же при любом раскладе получит свою «пиар-победу».

В Politico подчеркнули, что ряд европейских стран потребовал от Америки гарантии выплаты её части денежных средств.

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#евросоюз
#сша
#украина
#россия
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Стало известно, почему иностранные ЧВК отказываются воевать за Украину
Глава MOSAIC Шиена: Хаос на Украине отталкивает иностранные ЧВК от контрактов
26 мая 2024, 08:55

Фото: iStock/Jakub Laichter

Иностранные ЧВК отказываются отправляться на Украину из-за хаоса на линии боевого соприкосновения, об этом сообщил председатель американской фирмы MOSAIC, специализирующейся на разведке и консультациях в сфере безопасности, Тони Шиена в интервью для РИА Новости.
«Сообщения с полей часто указывают на хаос и сложные условия, что сказывается на менее благоприятной среде для иностранных подрядчиков по сравнению с ранними этапами конфликта», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Шиена.

По словам собеседника агентства, те частные военные компании, которые рассматривали возможность отравиться в зону проведения специальной военной операции, были разочарованы сообщениями о реальной обстановке на линии фронта.

Шиена также подчеркнул, что это обстоятельство говорит о перспективе снижения числа иностранных наёмников, которые воюют на стороне Вооружённых сил Украины.

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Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ, который готовился принять F-16
26 мая 2024, 08:28

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Российские силы нанесли удар по аэродрому ВСУ, который готовился принять истребители F-16, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
В ночь на 26 мая украинские телеканалы сообщили о серии взрывов в городе Староконстантинов. Позже уточнялось, что населённый пункт оказался обесточенным. Также стало известно, что аэродром Староконстантинова готовился принять истребители F-16, которые западные союзники передали в помощь Вооружённым силам Украины.

«Ещё один из ударов был в направлении Староконстантиновского полигона, где, по данным Сопротивления, находится иностранная военная техника и производится обучение работы с ней мобилизованных украинских граждан», — подчеркнул собеседник агентства.

Лебедев также уточнил, что обучение украинских новобранцев проходит под руководством западных инструкторов.

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#истребитель f-16
#вс рф
#всу
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В Киевской области прогремели взрывы, ревёт сирена воздушной тревоги
26 мая 2024, 08:18

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Киевской области прогремела серия взрывов, об этом сообщает «Общественное» в своём Telegram-канале.
«В Киевской области было слышно звук взрыва», — сообщил корреспондент издания.

По информации украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

В ночь на 26 мая сирены воздушной тревоги были слышны в 14 украинских регионах. Угроза воздушной опасности была объявлена в Киевской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской и Черниговской областях.

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#украина
#воздушная тревога
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