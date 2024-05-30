ВСУ нанесли комбинированный удар по Крыму

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Ночью Крымский полуостров был атакован со стороны ВСУ, которые пытались уничтожить несколько объектов в районе Крымского моста и на западном побережье полуострова.
Представители Министерства обороны России заявили об уничтожении восемь ракет ATACMS, а также восьми беспилотных аппаратов. По сообщениям властей Крыма, два парома в Керчи получили повреждения.
Министерство обороны РФ (МО) сообщило, что ночью 30 мая в акватории Азовского и Черного морей были отражены атаки ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами.
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Министерство обороны РФ (МО) сообщило, что ночью 30 мая в акватории Азовского и Черного морей были отражены атаки ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами.
«Восемь оперативно-тактических ракет были уничтожены над Азовским морем, а восемь беспилотных аппаратов были перехвачены над Черным морем вблизи Крымского полуострова. Два безэкипажных катера также были уничтожены», — сообщили в МО.Позднее в ведомстве добавили, что еще четыре украинских безэкипажных катера были уничтожены в северо-западной части Черного моря.
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Артем Кузьмин