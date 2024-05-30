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ВСУ нанесли комбинированный удар по Крыму

30 мая 2024, 18:53
Фото: Istockphoto / NiseriN

Фото: Istockphoto / NiseriN

Ночью Крымский полуостров был атакован со стороны ВСУ, которые пытались уничтожить несколько объектов в районе Крымского моста и на западном побережье полуострова.
Представители Министерства обороны России заявили об уничтожении восемь ракет ATACMS, а также восьми беспилотных аппаратов. По сообщениям властей Крыма, два парома в Керчи получили повреждения.

Министерство обороны РФ (МО) сообщило, что ночью 30 мая в акватории Азовского и Черного морей были отражены атаки ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами.



«Восемь оперативно-тактических ракет были уничтожены над Азовским морем, а восемь беспилотных аппаратов были перехвачены над Черным морем вблизи Крымского полуострова. Два безэкипажных катера также были уничтожены», — сообщили в МО.
Позднее в ведомстве добавили, что еще четыре украинских безэкипажных катера были уничтожены в северо-западной части Черного моря.

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Участники спецоперации предложили свой вариант наказания для генерала Попова
Участники СВО предложили вернуть Попова на фронт при доказательстве его вины
30 мая 2024, 19:05

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Участники спецоперации предложили вернуть бывшего командующего 58-й армией генерала Ивана Попова в случае доказательства его вины в зону боевых действий.
Свое мнение они выразили в разговоре с Daily Storm. Участники СВО положительно отзываются о личностных качествах Попова. По их словам, он был внимателен к нуждам бойцов. Продажа металлоконструкций, инкриминируемая офицеру, считают они, могла быть частью обмена излишков на то, чего не хватает подразделениям.

До этого уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что удивилась судебному решению оставить Попова под стражей, несмотря на ходатайство следователей изменить меру пресечения. Она пообещала изучить его дело и «посмотреть, какие были у суда аргументы».

Генерал Иван Попов подозревается в хищении металлоконструкций на сумму более 130 миллионов рублей.

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В киевском метро увеличат интервалы между поездами из-за мобилизации
30 мая 2024, 18:43

Фото: iStock/spacedrone808

В киевском метро планируют увеличить промежутки между прибытием поездов на минуту в непиковые часы и на 45 секунд в пиковые.
Это решение было объявлено представителями метрополитена через Facebook*. Нехватка персонала связана с мобилизацией сотрудников в Вооруженные силы Украины (ВСУ), что затронуло приблизительно 7% работников метро.

Кроме того, недостаток персонала также обусловлен вынужденной миграцией и особенностями профессии, пояснили в метрополитене.

В связи с этим метро объявило о 83 вакансиях для машинистов электропоездов, 48 — для электромехаников и 161 — для слесарей по различным направлениям.

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Пленный украинский спецназовец назвал цель захода ВСУ под Белгород
Пленный Нетревожко: в Козинке бойцы ГУР должны были сфотографироваться у церкви
30 мая 2024, 17:37

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военные должны были проникнуть под Белгород, чтобы сделать фотографии у церкви.
Об этом сообщил пленный спецназовец Демид Нетревожко из батальона «Братство» ГУР Минобороны Украины, передает RT.

Нетревожко рассказал, что в марте 2024 года украинским военным было поручено проникнуть в село Козинка в Белгородской области для фотосъемки на фоне церкви. Однако операция провалилась из-за постоянного обстрела российской артиллерией и авиацией, что сделало продвижение невозможным.

«Мы не смогли продвигаться и вынуждены были отступить, так и не сделав фотографий», — добавил Нетревожко.
Пленного спецназовца и еще шестерых бойцов ГУР Украины захватили российские военные в Харьковской области.

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#Харьков
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В США заявили о нежелании мобилизованных украинцев воевать
WP: украинские мобилизованные не экипированы должным образом и не хотят воевать
30 мая 2024, 16:52

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские мобилизованные плохо подготовлены, недостаточно экипированы и не желают сражаться. Об этом сообщает Washington Post.
Издание отмечает, что новый закон Украины, направленный на усиление мобилизации, не сможет полностью решить проблему нехватки солдат.

30 мая начальник военкомата Кременчугского района Мирослав Волков заявил, что на Украине будут штрафовать женщин, подлежащих воинскому учету, если они не обновят свои данные в течение двух месяцев после вступления в силу закона о мобилизации.

В тот же день Виктор Водолацкий, координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы, заявил, что изменить ситуацию на Украине могут только сами граждане, поскольку киевские власти преследуют собственные интересы, что может привести к исчезновению государства.

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Путин не обозначил сроков окончания СВО
Путин на встрече с семьей из Донецка: в конечном итоге все встанет на свои места
30 мая 2024, 16:37

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», не сообщил конкретные сроки завершения специальной военной операции на Украине.
«В итоге всё встанет на свои места», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия-24» в разговоре с семьей из Донецка.
Путин также подчеркнул, что поддержка участников специальной военной операции на Украине, в том числе моральная, со стороны всех граждан РФ является ключевым фактором успехов военнослужащих на фронте.

29 мая президент участвовал в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, а также комиссии Государственного совета РФ по социально-экономическим вопросам.

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Военнослужащий ВСУ получил пожизненный срок за приказ об убийстве мирных жителей
30 мая 2024, 16:09

Фото: istockphoto/Zolnierek

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил военнослужащего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александра Свинарчука к пожизненному сроку лишения свободы. Он признан виновным в том, что отдал приказ об убийстве мирных жителей.
Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, следствием и судом установлено, что в 2022 году 29-летний Свинарчук, будучи командиром инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, отдал своему подчинённому Сабиру Романовичу, находившемуся на боевой позиции в здании завода «Азовобщемаш» в Мариуполе, об убийстве троих мирных жителей.

В результате полученных ранений один мужчина скончался на месте, двум другим удалось выжить. Учитывая позицию государственного обвинения, суд приговорил Свинарчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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#днр
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Убитая разведчиками ВС России девушка служила в ВСУ и сдалась в плен
«Лента.ру»: убитая разведчиками ВС РФ девушка служила в ВСУ и сдалась в плен
30 мая 2024, 16:00

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Убитая двумя российскими разведчиками девушка оказалась бывшей военнослужащей ВСУ. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал, который специализируется на материалах о демилитаризированных украинских военнопленных.
В публикации, которая датирована 16 мая 2022 года, приведено фото Валентины Давроновой. На нем она держит деревянную табличку. На ней указаны её фамилия, имя, отчество, год рождения, а также дата пленения.

Сообщается, что фото было опубликовано в комментарии под снимком девушки на странице ее матери.

Комментируя ситуацию, автор отметил, что его радует тот факт, что кроме украинских мужчин, выбирающих путь сознательного отказа от военной деятельности, также имеются женщины, но остается вопрос, зачем они вообще отправляются в опасные зоны.

Ранее сообщалось, что уголовное дело старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, обвиняемых в похищении и жестоком убийстве девушки, жительницы ЛНР, дошло до Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону. По версии следствия, 13 января 2023 года военнослужащие распивали алкоголь в луганском кафе. Через некоторое время туда пришла 23-летняя Валентина Давронова, с которой Жамидулов ранее имел интимную близость. Между старлеем и девушкой завязался конфликт: испугавшись, что она расскажет об их связи жене, Жамидулов пошёл на преступление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Западе оценили пользу нового украинского оружия
The War Zone: польза от нового украинского оружия — чисто символическая
30 мая 2024, 15:56

Фото: iStock/bbsferrari

Западные аналитики сомневаются в эффективности улучшения украинских беспилотных катеров, пишет портал The War Zone.
По данным издания, украинские военные стремятся модернизировать свои катера, оснащая их реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град», чтобы повысить их боевые возможности.

Эксперты подчеркивают, что РСЗО «Град» обладает низкой точностью даже при стрельбе с суши. При стрельбе с воды точность будет еще ниже из-за качки катера на волнах. Однако такие катера могут быть полезны для обстрела береговых объектов, несмотря на неизбирательный характер огня.

«Это не имеет практической ценности», — заключает публикация.
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Автор конституции Украины назвал Зеленского нелегитимным
Автор конституции Украины Табачник: Зеленский после 20 мая нелегитимен
30 мая 2024, 15:49

Полномочия Владимира Зеленского, которые завершились 20 мая, были намеренно поставлены под сомнение, чтобы исключить возможность переговоров с Россией, заявил Дмитрий Табачник, один из создателей текущей конституции Украины.
Действующая конституция Украины была принята в 1996 году. Дмитрий Табачник, занимавший тогда пост главы администрации президента Украины, был членом конституционной комиссии, разрабатывавшей этот документ.

«На основании статьи 103 конституции и разъяснений Конституционного суда, срок полномочий президента определяется исключительно статьями конституции. Таким образом, после 20 мая Зеленский не может считаться легитимным президентом Украины. Это следует напрямую из норм конституции», — цитирует Табачника РИА Новости.
По его мнению, эта ситуация с нелегитимностью была искусственно создана.

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