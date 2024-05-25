В Крыму предложили объявить БПЛА НАТО законными целями

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Необходимо объявить беспилотники-разведчики НАТО, летающие над Черным морем, законными целями для уничтожения, заявил крымский политический эксперт Сергей Юхин в беседе с РИА Новости.
«Мы можем и должны [их] сбивать. Это вопрос безопасности юга России. Поэтому для начала стоит объявить их законными целями», – предложил он, добавив, что разведка НАТО передает информацию для ракетных ударов по Крыму.
По словам эксперта, дроны также используются для нанесения ударов по целям.
Ранее крымский аналитик Денис Батурин призвал объявить акваторию Черного моря бесполетной зоной для иностранных самолетов-разведчиков и беспилотников. По его словам, там часто фиксируются американские беспилотники, отправляющие данные в Киев. Эксперт подчеркнул, что после появления средств разведки практически всегда следуют ВСУ по территории Крыма и Краснодарского края.
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Александр Климов