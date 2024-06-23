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Польский фонд Dobro Zawsze Wraca в июне сократил объём и ассортимент поставок гуманитарной помощи на Украину по сравнению с маем. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья в Херсоне.
В разговоре с РИА Новости подпольщик сообщил, что в составе гуманитарного груза из Польши поступили средства личной гигиены, продовольственные товары, медикаменты и военные аптечки. Однако в Черновцах на складах организации «Рука милости», являющейся партнёром польского фонда, отметили заметное сокращение объёма и ассортимента поставок из европейских стран для Украины.
В херсонском подполье отмечают, что им известно множество случаев, когда вся гуманитарная помощь, поступающая в прифронтовые районы на юге, используется киевскими властями исключительно в своих собственных интересах.
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Александр Бойцов