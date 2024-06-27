Польша отправит граждан на «каникулы с армией»

Фото: istocks/Kamila Kozioł
Польская армия решила подготовить население к возможному конфликту с Россией с помощью летней программы «Каникулы с армией». Об этом сообщает агентство Associated Press.
В СМИ рассказали, что в рамках программы поляки от 18 до 35 лет могут пройти военную подготовку. Они проходят обучение летом 28 дней без увольнительных, после чего дают солдатскую присягу. После этого им дают выбор: уйти в запас или продолжить службу в территориальной обороне.
В Associated Press подчеркнули, что программу запустили для подготовки граждан к возможному конфликту с Россией. Варшава хочет увеличить численность своей армии.
Напомним, польский журналист Myśl Polska Эугениуш Зинкевич отметил, что расширение украинского конфликта на территорию Польши может привести к её полному уничтожению.
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В Associated Press подчеркнули, что программу запустили для подготовки граждан к возможному конфликту с Россией. Варшава хочет увеличить численность своей армии.
Напомним, польский журналист Myśl Polska Эугениуш Зинкевич отметил, что расширение украинского конфликта на территорию Польши может привести к её полному уничтожению.
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Никита Иванов