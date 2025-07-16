Немцы хотят, чтобы фон дер Ляйен отправилась в отставку
Немцы желают, чтобы глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поскорее отправилась в отставку. Об этом рассказала депутат Гамбургского ландтага (муниципального парламента), правозащитник Ольга Петерсен
Деятельность Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен все чаще критикуют даже в Брюсселе, пишут argumenti.ru.
«В конце прошлой недели она едва пережила вотум недоверия. Даже слепые и глухие в политическом смысле еврочиновники начали понимать — поддержка лидера ЕС падает. Наиболее заметный сдвиг произошёл в позиции правой группы парламентариев ЕС, в которую входят «Братья Италии» Джорджи Мелони», — говорится в статье.
Отмечается, что ранее эти депутаты Европарламента поддерживали главу ЕК, однако на сегодняшний день многое изменилось, и все меньше европейских чиновников поддерживают выделение огромных средств на вооружение для Украины.
В свою очередь Петерсен отметила, что многие начали требовать выхода из ЕС или его глубокой трансформации.
«Пока рассматривалось её дело в Европейском парламенте, фрау фон дер Ляйен отправилась в Рим — добродушно раздавать деньги своих налогоплательщиков. В Германии мнения разделились: Мерц хочет оставить её в Брюсселе, а немцы — чтобы она ушла в преисподнюю, ну, или хотя бы в отставку», — сказала Петерсен Общественной Службе Новостей.
По ее словам, на фоне назревающего раскола Европе необходимо найти общего врага, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем ЕС. Именно таким «врагом» и стала Россия, заключила эксперт.