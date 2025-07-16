16 июля 2025, 17:34

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Немцы желают, чтобы глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поскорее отправилась в отставку. Об этом рассказала депутат Гамбургского ландтага (муниципального парламента), правозащитник Ольга Петерсен





Деятельность Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен все чаще критикуют даже в Брюсселе, пишут argumenti.ru.





«В конце прошлой недели она едва пережила вотум недоверия. Даже слепые и глухие в политическом смысле еврочиновники начали понимать — поддержка лидера ЕС падает. Наиболее заметный сдвиг произошёл в позиции правой группы парламентариев ЕС, в которую входят «Братья Италии» Джорджи Мелони», — говорится в статье.

«Пока рассматривалось её дело в Европейском парламенте, фрау фон дер Ляйен отправилась в Рим — добродушно раздавать деньги своих налогоплательщиков. В Германии мнения разделились: Мерц хочет оставить её в Брюсселе, а немцы — чтобы она ушла в преисподнюю, ну, или хотя бы в отставку», — сказала Петерсен Общественной Службе Новостей.