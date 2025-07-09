Орбан призвал главу Еврокомиссии уйти в отставку

09 июля 2025, 16:14

Орбан призвал фон дер Ляйен уйти в отставку с поста главы Еврокомиссии

Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен покинуть свой пост после выдвинутых в ее отношении обвинений в коррупции. Об этом он заявил в социальной сети X.