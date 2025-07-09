Орбан призвал главу Еврокомиссии уйти в отставку
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен покинуть свой пост после выдвинутых в ее отношении обвинений в коррупции. Об этом он заявил в социальной сети X.
Венгерский политик опубликовал в своем блоге фотографию Урсулы фон дер Ляйен с подписью «Пора уходить». На изображении фигура председателя Европейской комиссии выходит из кадра.
В понедельник, 7 июля, в Европарламенте состоялись дебаты по инициативе вынесения вотума недоверия Еврокомиссии. Поводом стал коррупционный скандал, связанный с закупками вакцин в период пандемии, в котором фигурирует глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она же все обвинения отрицает.
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