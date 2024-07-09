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«Необратимое»: на саммите НАТО затронут тему вступления Украины в альянс

_включение Украины в НАТО укажут в декларации саммита как «необратимое»
09 июля 2024, 06:50
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Вступление Украины в НАТО будет указано в декларации по саммиту НАТО как «необратимое». Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что проект декларации ещё может претерпеть изменения до принятия окончательного варианта. Однако наличие в документе формулировки «необратимый», касаемо включения Украины в НАТО, является важным сигналом для Киева и Москвы.

Неназванный американский чиновник в беседе с телеканалом указал на то, что Белый дом поддержит использование такой формулировки, если в документе также подтверждается продолжение работы Киева над демократическими реформами.



По словам этого чиновника, слово останется в финальной версии декларации.

Напомним, что саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

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#нато
#украина
#сша
#саммит
#политика
В Госдепе США высказались о визите премьера Индии Моди в Москву
Госдеп: Индия при общении с РФ должна указывать на уважение суверенитета Украины
09 июля 2024, 06:16

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Индия во время контактов с Россией должна чётко указывать на необходимость уважать суверенитет Украины. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер, комментируя визит премьер-министра Нарендры Моди в Москву.
Моди прибыл в российскую столицу в понедельник. Президент Владимир Путин пригласил коллегу на неофициальную встречу в резиденцию Ново-Огарёво. Официальные переговоры лидеров двух стран состоятся во вторник.

Миллер заявил, что США призывают Индию и все другие государства, контактирующие с Россией, указывать на то, что любое урегулирование конфликта на Украине должно производиться с соблюдением Устава ООН, территориальной целостности Украины и суверенитета страны.

Он добавил, что Индия является стратегическим партнёром для США. Между странами постоянно ведётся «откровенный диалог» по поводу озабоченности Вашингтона сотрудничеством страны с Москвой.

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#госдеп
#сша
#индия
#россия
#сотрудничество
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США и их союзники обвинили Китай в управлении хакерской группировкой APT 40
09 июля 2024, 06:03

Фото: iStock/gorodenkoff

Ведомства США, Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и Германии, отвечающие за разведку и кибербезопасность, обвинили министерство госбезопасности Китая в руководстве кибератаками на правительственные организации и частный сектор. Соответствующее обвинение приведено в виде коллективного доклада, опубликованного на сайте Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США.
Уточняется, что речь идёт об атаках, осуществляемой группой хакеров под названием Advanced Persistent Threat 40 (APT 40).

Она, по сообщению ведомств, многократно производила атаки на австралийские сети, а также сети правительств и частного сектора в регионе. Угроза, представляемая этой группировкой, сохраняется по сей день.

В докладе указано, что APT 40 производит работу по выявлению уязвимых, вышедших из строя или больше не обслуживаемых устройствах, после чего устанавливает на них хакерские программы. Такую деятельность группировка ведёт с 2017 года.

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#сша
#китай
#хакер
#обвинение
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России сообщили «хорошую новость» о НАТО
Эксперт Делавард: США и ЕС скоро столкнутся с проблемами, которые затронут НАТО
09 июля 2024, 05:53

Фото: iStock/DesignRage

НАТО в ближайшем будущем неминуемо столкнётся с серьёзными экономическими трудностями, которые затронут её военную сферу и повлияют на сплочённость участников. Об этом в беседе с РИА Новости заявил французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард.
Он подчеркнул, что с теми же трудностями столкнутся США и Евросоюз.

При этом, несмотря на такое положение, НАТО под руководством нового генсека Марка Рютте останется русофобским. Однако возможности для осуществления действий против России будут сильно ограничены.

Делавард также уточнил, что риторика НАТО против России и Китая не изменится, однако значительно сократится её интенсивность, поскольку тогда на первом месте окажутся экономические проблемы блока.

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#россия
#нато
#сша
#евросоюз
#экономика
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Трамп раскрыл, что мешает Байдену выйти из президентской гонки
Трамп: эго мешает Байдену выйти из президентской гонки
09 июля 2024, 05:01

Фото: iStock/Massimo Giachetti

Кандидат в президенты США Дональд Трамп убеждён, что нынешнему главе государства Джо Байдену из предвыборной гонки мешает выйти только его эго. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.
По словам бывшего президента США, администрация Байдена якобы прикрывает главу государства, а его статус позволяет членам семьи отлично себя чувствовать, поэтому они не спешат давить на него.

Напомним, что разговоры о необходимости выхода Байдена из президентской гонки участились после его неудачных дебатов с Трампом, которые состоялись в ночь на 28 июля в Атланте.

Несмотря на это, Байден в понедельник заявил, что намерен продолжать участие в выборах.

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#дональд трамп
#выборы
#президент
#сша
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Названо главное условие, из-за которого Украина не сможет вступить в НАТО
InfoBrics: пока Украина не решит проблему с коррупцией, она не вступит в НАТО
09 июля 2024, 04:22

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина не сможет вступить в НАТО до тех пор, пока полностью не решит проблему с коррупцией. Об этом австрийский аналитик Патрик Поппель написал в статье для информагентства InfoBrics.
Он подчеркнул, что на данный момент Украина является одним из самых коррумпированных государств в мире. Многочисленные сообщения о коррупции в стране регулярно освежаются даже в западных СМИ.

Для Украины, стремящейся вступить в Евросоюз и НАТО, коррупция является серьёзной внешнеполитической проблемой. В настоящее время страна не соответствует всем требованиям, необходимым для вступления в эти объединения.

Поппель подчеркнул, что в большей части сообщений, касающихся коррупции, речь идёт не только о представителях силовых структур, но и о политических деятелях, включая министров и высокопоставленных представителей ВСУ.

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#украина
#нато
#коррупция
#ес
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Стало известно, зачем США замалчивают факты о падении ракеты ВСУ в Киеве
Антонов: США молчат о попадании ракеты украинской ПВО в больницу в Киеве
09 июля 2024, 04:10

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Соединённые Штаты умалчивают факт попадания ракеты украинской системы ПВО в больницу в Киеве, чтобы использовать эту ситуацию для новых поставок вооружений. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
США, по его словам, лицемерно умалчивают, что в здание больницы упал снаряд, оказавшийся украинской ракетой системы ПВО. Такие попытки переложить ответственность за собственные преступления на Россию наблюдаются не впервые.

Как уточнил Антонов, такая истерия по поводу удара по киевской больнице является ни чем иным как частью антироссийской пропаганды.

Американские власти и местные журналисты, не разобравшись с деталями произошедшего, цинично используют данный факт против России, подчеркнул посол.

Он подчеркнул, что случившаяся трагедия говорит лишь о том, что западным союзникам Украины следует прекратить поставки вооружения Киеву, от которого гибнут тысячи людей как в России, так и в самой Украине.

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В Минобороны РФ раскрыли, чем вызваны разрушения гражданских объектов в Киеве

Байден проработает с Зеленским меры по укреплению украинской ПВО
#сша
#украина
#удар
#ракета
#сво
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Байден проработает с Зеленским меры по укреплению украинской ПВО
Байден: США с союзниками примут меры по укреплению украинской системы ПВО
09 июля 2024, 04:00

Президент США Джо Байден пообещал проработать с Владимиром Зеленским меры, направленные на укрепление украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).
Американский лидер подчеркнул, что на этой неделе встретится в Вашингтоне с Зеленским и лидерами НАТО. В ходе встречи с украинским президентом он намерен заявить о твёрдой поддержке Киева. Вместе с союзниками будет объявлен ряд новых мер по укреплению ПВО.

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщало, что заявления о якобы намеренном ударе ВС РФ по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности. На опубликованных кадрах видно, что разрушения вызваны падением ракеты украинской ПВО.

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«Верх цинизма»: Слуцкий прокомментировал заявление Белого дома об ударах ВСУ по Крыму
#владимир зеленский
#джозеф байден
#пво
#украина
#сша
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«Верх цинизма»: Слуцкий прокомментировал заявление Белого дома об ударах ВСУ по Крыму
Слуцкий назвал заявление Белого дома об ударах ВСУ по Крыму верхом цинизма
09 июля 2024, 03:25

Фото: сайт Кремля

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий назвал «верхом цинизма» заявления координатора Совбеза Белого дома Джона Кирби об ударах ВСУ по Крыму американскими ракетами. Об этом написал в своём Telegram-канале.
Слуцкий подчеркнул, что этим заявлением Белый дом призвал, что украинские войска ударяют по Крымскому полуострову поставленными американскими ракетами ATACMS.

Ранее в понедельник Кирби заявил, что Соединённые Штаты не намерены менять свою позицию о действующих ограничениях на атаки ВСУ вглубь территории России на фоне последних обстрелов ВС РФ.

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#леонид слуцкий
#сша
#крым
#всу
#обстрел
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В Крыму рассказали о национализации наиболее крупных активов украинских олигархов
Константинов: наиболее крупные активы олигархов Украины уже национализировали
09 июля 2024, 02:45

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В Крыму наиболее крупные активы, ранее принадлежавшие украинским олигархам, уже передали в собственность республики или российских инвесторов. Об этом глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее он рассказывал, что в бюджет региона от продажи национализированных активов украинских олигархов на данный момент поступило свыше 2,1 миллиарда рублей.

Константинов подчеркнул, что в настоящее время продолжает работу антироссийская комиссия, также осуществляется работа с обращениями граждан. Когда комиссия примет решение по новым объектам, оно будет официально озвучено.

Напомним, что антитеррористическая комиссия с осени 2022 года занимается выявлением активов. С этого времени крымским парламентом было принято несколько решений о национализации имущества украинских политиков и олигархов, которые совершают в отношении РФ недружественные действия.

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#крым
#активы
#украина
#россия
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