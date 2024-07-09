«Необратимое»: на саммите НАТО затронут тему вступления Украины в альянс

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Вступление Украины в НАТО будет указано в декларации по саммиту НАТО как «необратимое». Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что проект декларации ещё может претерпеть изменения до принятия окончательного варианта. Однако наличие в документе формулировки «необратимый», касаемо включения Украины в НАТО, является важным сигналом для Киева и Москвы.
Неназванный американский чиновник в беседе с телеканалом указал на то, что Белый дом поддержит использование такой формулировки, если в документе также подтверждается продолжение работы Киева над демократическими реформами.
По словам этого чиновника, слово останется в финальной версии декларации.
Напомним, что саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля в Вашингтоне.
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Неназванный американский чиновник в беседе с телеканалом указал на то, что Белый дом поддержит использование такой формулировки, если в документе также подтверждается продолжение работы Киева над демократическими реформами.
По словам этого чиновника, слово останется в финальной версии декларации.
Напомним, что саммит НАТО пройдёт с 9 по 11 июля в Вашингтоне.
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Анастасия Чинкова