России сообщили «хорошую новость» о НАТО

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НАТО в ближайшем будущем неминуемо столкнётся с серьёзными экономическими трудностями, которые затронут её военную сферу и повлияют на сплочённость участников. Об этом в беседе с РИА Новости заявил французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард.
Он подчеркнул, что с теми же трудностями столкнутся США и Евросоюз.
При этом, несмотря на такое положение, НАТО под руководством нового генсека Марка Рютте останется русофобским. Однако возможности для осуществления действий против России будут сильно ограничены.
Делавард также уточнил, что риторика НАТО против России и Китая не изменится, однако значительно сократится её интенсивность, поскольку тогда на первом месте окажутся экономические проблемы блока.
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При этом, несмотря на такое положение, НАТО под руководством нового генсека Марка Рютте останется русофобским. Однако возможности для осуществления действий против России будут сильно ограничены.
Делавард также уточнил, что риторика НАТО против России и Китая не изменится, однако значительно сократится её интенсивность, поскольку тогда на первом месте окажутся экономические проблемы блока.
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Анастасия Чинкова