«Неограниченное расстояние»: в США разрабатывают секретное оружие против России

Фото: iStock/bbsferrari
В США приступили к разработке первого прототипа подводного дрона Manta Ray, производством которого занимается компания Northrop Grumman, пишет The War Zone.
Прототип предназначен для выполнения боевых задач в условиях, в которых не могут работать люди.
Испытания дрона запланированы на 2024 год.
По информации издания, дрон сможет преодолевать неограниченные расстояния. Кроме того, он будет полностью автономным. Энергосберегающие компоненты позволят дрону «питаться» самостоятельно. Предполагается, что устройство сможет преобразовывать температурный градиент в электричество.
Журналисты предположили, что оборудование будет использоваться для разведки, поиска мин и подводного картографирования.
Читайте также:
Американский дрон заметили над Черным морем
В Черном море нашли морской дрон с советскими и американскими запчастями
Новейший российский дрон-конвертоплан «Ловкий» готовится к испытаниям
Испытания дрона запланированы на 2024 год.
По информации издания, дрон сможет преодолевать неограниченные расстояния. Кроме того, он будет полностью автономным. Энергосберегающие компоненты позволят дрону «питаться» самостоятельно. Предполагается, что устройство сможет преобразовывать температурный градиент в электричество.
Журналисты предположили, что оборудование будет использоваться для разведки, поиска мин и подводного картографирования.
Читайте также:
Американский дрон заметили над Черным морем
В Черном море нашли морской дрон с советскими и американскими запчастями
Новейший российский дрон-конвертоплан «Ловкий» готовится к испытаниям
Анастасия Хохлова