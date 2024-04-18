Американский дрон заметили над Черным морем

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У российских границ в Черном море был замечен беспилотный летательный аппарат НАТО во время атаки ВСУ на аэродром в Крыму. Об этом стало известно из данных сервиса Flightradar.
Сообщается, что дрон RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12 вылетел с военной авиабазы на итальянском острове Сицилия. В 14:00 он был замечен неподалеку от полуострова. Периодически передвигался с выключенным транспондером.
Находился он над черноморской акваторией примерно 19 часов. Дрон курсировал по линии нейтральных вод вблизи западного крымского побережья, Севастополя, моста через Керченский пролив, Новороссийска и Сочи. Находился он при этом чуть более чем в 100 километрах по прямой от Российской границы.
Напомним, что утром 17 апреля над крымским городом Джанкой прозвучали взрывы. По словам очевидцев, первый взрыв прозвучал приблизительно в 03:40. После чего в поле около аэродрома началось возгорание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Находился он над черноморской акваторией примерно 19 часов. Дрон курсировал по линии нейтральных вод вблизи западного крымского побережья, Севастополя, моста через Керченский пролив, Новороссийска и Сочи. Находился он при этом чуть более чем в 100 километрах по прямой от Российской границы.
Напомним, что утром 17 апреля над крымским городом Джанкой прозвучали взрывы. По словам очевидцев, первый взрыв прозвучал приблизительно в 03:40. После чего в поле около аэродрома началось возгорание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова