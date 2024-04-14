В Черном море нашли морской дрон с советскими и американскими запчастями

Где совершал нападения кислотный маньяк из Подмосковья

Как задержали кислотного маньяка из Монино





Кем оказался кислотный маньяк, почему нападал на женщин

«Он человек умный, начитанный и поначалу кажется добрым, но это лишь его сначала. На самом же деле Андрей — трус, обманщик, который имеет завышенное самомнение. Он часто обижен, что его недооценивают. Ему казалось, что его все пытаются опорочить», — приводит слова девушки портал MSK1.RU.





Кислотного маньяка из Подмосковья заключили под стражу

Мужчина совершал нападения на женщин в подмосковном Монино. Он подходил к жертвам сзади и внезапно выплескивал в лицо неизвестную едкую жидкость. Сообщалось о трех эпизодах нападения: на улице Комсомольской, Южной и Московской.Одна из пострадавших рассказала, что «пережила настоящий ужас, когда незнакомец молча, без угроз и причин, плеснул ей чем-то очень едким в лицо», приводит ее слова портал «Shot». Пострадавшую с ожогами лица и глаз отправили в больницу Балашихи.Еще одной жертвой маньяка стала несовершеннолетия Татьяна. Мужчина подкрался к девушке сзади и вылил на нее жидкость. То, что это была кислота, она поняла уже дома: химикаты прожгли одежду и попали на ногу, вызвав химические ожоги.Во время одного из своих нападений мужчина попал на камеру уличного наблюдения. На кадрах было видно, как он увидел незнакомую девушку, обошел ее со спины и брызнул в лицо жидкостью.12 апреля правоохранители возбудили по этому факту уголовное дело, начались поиски злоумышленника.Вечером 12 апреля кислотный маньяк был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 31-летний житель Лосино-Петровского. Свою вину задержанный не признавал, однако в его доме была обнаружена емкость с неустановленной жидкостью.Следователи выяснили, что ранее мужчина преподавал радиотехнику в колледже, работал инженером, но сейчас официально безработный. Предполагаемый маньяк живет один, семьи у него нет. Соседи отзываются о нем как о скромном и тихом человеке.Однако одна из знакомых подозреваемого все же замечала странности в поведении мужчины прежде.Суд арестовал предполагаемого кислотного маньяка из Подмосковья, нападавшего на прохожих с химической жидкостью. Мужчина помещен в СИЗО на два месяца. В настоящее время назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, которые позволят установить состав жидкости, которой злоумышленник обливал своих жертв.

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