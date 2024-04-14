В Черном море нашли морской дрон с советскими и американскими запчастями

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У берегов Румынии в Черном море обнаружен морской дрон с советской боеголовкой. Об том сообщает портал Naval News.
Установлено, что беспилотник произведен американской компанией Silver Ships в Алабаме. Он был создан на основе катера, предназначенного для пожарно-спасательных работ, который потом модифицировали под дрон.
Эксперты выяснили, что длина морского дрона около 9,5 м, что в два раза больше размеров американских кораблей Magura и Sea Baby.
Прежде о происхождении беспилотника, обнаруженного у берегов Румынии, рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. В беседе с «Лента.ру» он поделился мнением о том, что дрон мог быть сконструирован на Украине. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Эксперты выяснили, что длина морского дрона около 9,5 м, что в два раза больше размеров американских кораблей Magura и Sea Baby.
Прежде о происхождении беспилотника, обнаруженного у берегов Румынии, рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. В беседе с «Лента.ру» он поделился мнением о том, что дрон мог быть сконструирован на Украине. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова