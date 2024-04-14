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В Черном море нашли морской дрон с советскими и американскими запчастями

Naval News: у берегов Румынии нашли американский дрон с советской боеголовкой
14 апреля 2024, 17:51
Фото: istock / Mltz

Фото: istock / Mltz

У берегов Румынии в Черном море обнаружен морской дрон с советской боеголовкой. Об том сообщает портал Naval News.
Установлено, что беспилотник произведен американской компанией Silver Ships в Алабаме. Он был создан на основе катера, предназначенного для пожарно-спасательных работ, который потом модифицировали под дрон.

Эксперты выяснили, что длина морского дрона около 9,5 м, что в два раза больше размеров американских кораблей Magura и Sea Baby.



Прежде о происхождении беспилотника, обнаруженного у берегов Румынии, рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. В беседе с «Лента.ру» он поделился мнением о том, что дрон мог быть сконструирован на Украине. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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На границе Украины с Венгрией задержали «заблудившихся» поляков-экстремалов
На Украине задержали 4 поляков, пересекших границу с Венгрией на квадроциклах
14 апреля 2024, 17:31

Фото: iStock/ValleraTo

Четверо граждан Польши, находившихся на квадроциклах и мотоцикле, заблудились и незаконно пересекли венгерско-украинскую границу, после чего их задержали и составили административные протоколы. Об этом сообщили в Telegram-канале госпогранслужбы Украины.
Пограничный наряд обнаружил нарушителей и выяснил, что они являются членами сообщества, занимающегося экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов. Они преодолевали маршрут от Кракова до Стамбула в рамках акции «2222 километра». Потеряв связь, они заблудились и случайно попали на территорию Украины.

Ведомство отметило, что на задержанных были составлены административные протоколы, и в скором времени они будут реадмитированы в Венгрию.

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#маршрут
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«Поначалу кажется добрым»: что известно о «кислотном маньяке» из Подмосковья и его жертвах
Задержан кислотный маньяк из Подмосковья: на кого нападал, чем болен
14 апреля 2024, 17:31

Фото: istock / Vladimir Zapletin

Мужчина из Подмосковья, нападавший на прохожих с химической жидкостью, арестован на два месяца. На кого нападал злоумышленник, почему его прозвали «кислотным маньяком», и какие неожиданные факты из его биографии стали известны, расскажет редакция «Радио 1».

Где совершал нападения кислотный маньяк из Подмосковья


Мужчина совершал нападения на женщин в подмосковном Монино. Он подходил к жертвам сзади и внезапно выплескивал в лицо неизвестную едкую жидкость. Сообщалось о трех эпизодах нападения: на улице Комсомольской, Южной и Московской.

Одна из пострадавших рассказала, что «пережила настоящий ужас, когда незнакомец молча, без угроз и причин, плеснул ей чем-то очень едким в лицо», приводит ее слова портал «Shot». Пострадавшую с ожогами лица и глаз отправили в больницу Балашихи.

Еще одной жертвой маньяка стала несовершеннолетия Татьяна. Мужчина подкрался к девушке сзади и вылил на нее жидкость. То, что это была кислота, она поняла уже дома: химикаты прожгли одежду и попали на ногу, вызвав химические ожоги.

Как задержали кислотного маньяка из Монино


Во время одного из своих нападений мужчина попал на камеру уличного наблюдения. На кадрах было видно, как он увидел незнакомую девушку, обошел ее со спины и брызнул в лицо жидкостью.12 апреля правоохранители возбудили по этому факту уголовное дело, начались поиски злоумышленника.


Кем оказался кислотный маньяк, почему нападал на женщин


Вечером 12 апреля кислотный маньяк был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 31-летний житель Лосино-Петровского. Свою вину задержанный не признавал, однако в его доме была обнаружена емкость с неустановленной жидкостью.

Следователи выяснили, что ранее мужчина преподавал радиотехнику в колледже, работал инженером, но сейчас официально безработный. Предполагаемый маньяк живет один, семьи у него нет. Соседи отзываются о нем как о скромном и тихом человеке.

Однако одна из знакомых подозреваемого все же замечала странности в поведении мужчины прежде.

«Он человек умный, начитанный и поначалу кажется добрым, но это лишь его сначала. На самом же деле Андрей — трус, обманщик, который имеет завышенное самомнение. Он часто обижен, что его недооценивают. Ему казалось, что его все пытаются опорочить», — приводит слова девушки портал MSK1.RU.


Кислотного маньяка из Подмосковья заключили под стражу


Суд арестовал предполагаемого кислотного маньяка из Подмосковья, нападавшего на прохожих с химической жидкостью. Мужчина помещен в СИЗО на два месяца. В настоящее время назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, которые позволят установить состав жидкости, которой злоумышленник обливал своих жертв.


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В толпу дерущихся мигрантов в центре Саратова въехала Lada Priora
14 апреля 2024, 17:19

Фото: iStock/Dzurag

В центре Саратова в толпу дерущихся мигрантов въехал автомобиль Lada Priora, информирует Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, несколько участников потасовки были задержаны полицией, остальные разбежались. Судя по видео, более 10 человек участвовали в драке в пешеходной зоне. Затем серебристая Lada въехала в толпу дерущихся и начала кругами ездить среди них.

Согласно sarnovosti.ru, массовая драка случилась на проспекте Столыпина. Автомобиль задел одного человека и врезался в стену кафе, затем покинул пешеходную зону. Несколько участников конфликта попытались догнать машину.

По информации Telegram-канала Baza, полиция связалась с пострадавшим, однако он заявил, что не имеет претензий к кому-либо.

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Обливший женщин кислотой маньяк арестован в Подмосковье
Предполагаемого кислотного маньяка задержали в Монино
14 апреля 2024, 16:13

Фото: istock/blinow61

В Московской области задержан подозреваемый в нападении с кислотой на двух женщин в Монино, сообщили в пресс-службе Управления Следственного комитета РФ по региону.
Ведомство сообщило, что ему назначено содержание под стражей. В ходе допроса он признался в преступлении.

По официальной версии, 10 апреля вечером мужчина подошел к 16-летней девушке и облил ее кислотой, в результате чего она получила ожоги ног. Позднее он совершил подобное нападение на другую женщину в районе, которую доставили в больницу с ожогами лица и тела.

СК сообщил, что планируется проверка обвиняемого на психическое состояние. Одна из жертв рассказала, что в результате нападения пострадали ее глаза и руки.

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Россиянин с захваченного Ираном судна MCS Aries вышел на связь с женой
14 апреля 2024, 14:39

Фото: istockphoto/SHansche

Иранские боевики захватили израильский контейнеровоз MSC ARIES. В составе экипажа находился российский моряк из Приморья Тимофей Колчанов.
Всего заложниками стали 25 человек, сообщает телеграм-канал Mash. Кроме Тимофея, это граждане Индии, Пакистана, Филиппин и Эстонии. Судно принадлежит компании Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера. 38-летний Колчанов был на нём старшим механиком. Он родился в городе Фокино Приморского края, а в последнее время проживал в Тюмени. Моряк уже давно сотрудничает с израильской фирмой, это его четвёртый контракт.

Через российское посольство в Тегеране Тимофей сумел связаться с женой. Он сообщил, что у него всё в порядке, обращаются с ним и с его товарищами хорошо. Российские дипломаты сообщили семье Колчанова, что предпринимают все усилия для того, чтобы освободить соотечественника.

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#израиль
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Суд в США впервые вынес приговор родителям массового убийцы
14 апреля 2024, 14:22

Фото: istockphoto/Prathaan

Американский суд впервые в истории вынес обвинительный приговор родителям массового убийцы. Тюремные сроки получили мать и отец подростка, устроившего стрельбу в школе города Оксфорд в ноябре 2021 года.
В результате преступления ранения получили семь человек, напоминает издание Politico. Четверо из них позже скончались. Суд признал виновным ы массовом убийстве 15-летнего Итана Крамбли. Незадолго до стрельбы учитель заметил в тетради у школьника рисунок, на котором был изображён человек, лежащий в луже крови. Родителей Итана вызвали в школу, но они не стали забирать сына домой, как им рекомендовали. Через несколько часов подросток устроил массовую расправу над случайными людьми.

Выяснилось, что в качестве подарка на 15-летие родители презентовали Итану полуавтоматический пистолет SIG Sauer, из которого мальчик затем и устроил стрельбу. Юный стрелок получил пожизненный срок. Мать и отца приговорили к 10 и 15 годам тюрьмы соответственно. Это первый случай в американском судопроизводстве, когда родители были осуждены за массовое убийство, которое совершил их ребёнок.

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ВСУ ударили дронами по сотрудникам МЧС в ДНР
МЧС заявило о ранении двух сотрудников из-за повторной атаки дрона по Горловке
14 апреля 2024, 13:05

Фото: iStock/DmyTo

Двое сотрудников МЧС пострадали из-за удара украинских беспилотников в ДНР, сообщается в телеграм-канале ведомства.
ВСУ атаковали Никитский район Горловки 12 апреля. Когда на место происшествия прибыли экстренные службы для тушения пожара, украинские военные повторили атаку. Из-за сброса взрывоопасного предмета пострадали два сотрудника МЧС.

Прежде сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку атаки российской территории. Минувшим утром система ПВО перехватила и уничтожила 10 дронов противника над Краснодарским краем, пять БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря.

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#дроны
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«Вода пошла на город»: губернатор предупредил об угрозе подтопления Кургана
Губернатор Шумков: Уровень реки Тобол в Кургане за ночь вырос на 54 см
14 апреля 2024, 10:04

Фото: iStock/horkins

В Кургане уровень реки Тобол за ночь увеличился на 54 сантиметра. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем телеграм-канале.
По его словам, уровень воды в реке продолжает увеличиваться, в течение двух часов уровень воды поднялся еще на 20 сантиметр.

Шумков обратился к местным жителям с призывом ничего не ждать и эвакуироваться из домов, которые находятся на подтапливаемых территориях.

«Сейчас уровень воды будет только расти за счет перелива массы головы паводка. Пойма очень влажная», — заявил глава региона.

Он также добавил, что газ и электричество в Кургане будут отключены, чтобы избежать аварий. Для домашних животных будут организованы приюты, где жители подтопленных районов смогут оставить питомцев.

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#электричество
#газ
#жители
#вода
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На захваченном иранскими спецназовцами судне находятся граждане России
Shot: на захваченном Ираном MSC Aries находятся моряки из Приморского края
14 апреля 2024, 09:59

Фото: iStock/liorpt

На борту захваченного иранскими спецназовцами судна находятся граждане РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, на судне находятся моряки из Приморского края.

Прежде сообщалось о захвате Ираном коммерческого контейнеровоза MSC ARIES, который шёл под португальским флагом из ОАЭ в Индию. В танкере находилось 25 членов экипажа, в их числе граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии. В настоящее время точное число российских граждан на борту выясняется.

Отмечается, что судно было захвачено из-за того, что иранские спецназовцы обнаружили его связь с Израилем, однако официально эта информация не подтверждена.

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#россияне
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