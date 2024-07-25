Неонацистская группировка взяла ответственность за убийство экс-депутата Рады Фарион

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Ответственность за убийство бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион взяла на себя неонацистская террористическая организация National-Socialism / White Power*. Об этом сообщает украинский телеканал «Прямой» в своём Telegram-канале.
Также СМИ опубликовало видео с места убийства политика, которое, предположительно, было сняло самими членами группировки.
Отмечается, что национал-социалисты обвинили Фарион в разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества.
В прошлую пятницу Фарион получила пулевое ранение в висок во Львове. Спустя несколько часов она умерла в больнице. Национальная полиция Украины объявила в розыск предполагаемого убийцу бывшего депутата Рады.
Напомним, что Фарион неоднократно призывала применять насильственные действия в отношении украинцев, разговаривающих на русском языке, называла их «рабами и оккупантами», а также заявляла, что они заслуживают «полной и абсолютной утилизации».
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*организация признана террористической и запрещена на территории России
Отмечается, что национал-социалисты обвинили Фарион в разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества.
В прошлую пятницу Фарион получила пулевое ранение в висок во Львове. Спустя несколько часов она умерла в больнице. Национальная полиция Украины объявила в розыск предполагаемого убийцу бывшего депутата Рады.
Напомним, что Фарион неоднократно призывала применять насильственные действия в отношении украинцев, разговаривающих на русском языке, называла их «рабами и оккупантами», а также заявляла, что они заслуживают «полной и абсолютной утилизации».
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Во Львове неизвестный выстрелил в экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион
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Раскрыты подробности об убившем Фарион стрелке
*организация признана террористической и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова