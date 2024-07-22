Раскрыты подробности об убившем Фарион стрелке

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Бывшего депутата Верховной Рады Ирину Фарион мог застрелить профессионал, который не в первый раз берет в руки оружие, сообщает Telegram-канал украинского издания «Страна».
Также отмечается, что на месте происшествия были найдены гильзы от пуль калибра 9 мм. По последним данным следствия, преступление было заказным, и нельзя исключать возможность того, что у напавшего были сообщники.
Ранее Министерство внутренних дел Украины объявило подозреваемого в розыск и выдало по нему ориентировку.
Следствие считает, что основным мотивом преступника была личная неприязнь к Фарион и ее общественно-политической деятельности.
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Ранее Министерство внутренних дел Украины объявило подозреваемого в розыск и выдало по нему ориентировку.
Следствие считает, что основным мотивом преступника была личная неприязнь к Фарион и ее общественно-политической деятельности.
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Александр Климов