Появились детали убийства экс-депутата Рады Фарион

В ночь на 22 июля в Махачкале случилась страшная трагедия в одном из развлекательных квест-парков. 19-летняя Асият и ее 25-летняя подруга Мадина, которые пришли вместе с друзьями в «Дом ужасов», погибли. На тот момент они проходили один из хоррор-квестов. С ними также присутствовали 21-летний супруг Асият Саид и парень Мадины.