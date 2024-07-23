Появились детали убийства экс-депутата Рады Фарион

Фото: РИА Новости/Евгений Котенко
Убийство бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион готовилось не менее месяца, сообщает Telegram-канал «Общественное».
Следствие исследует рассматривает заказной характер расправы. Также у полиции есть основания полагать, что в Фарион стрелял молодой человек, находящийся в розыске.
Ранее МВД Украины объявило подозреваемого в розыск. Подозреваемому, который предположительно убил бывшего депутата Рады, на вид около 20 лет, рост 170-180 см, худощавого телосложения.
Следствие считает, что основной мотивацией преступника была личная неприязнь к Фарион и ее общественно-политической деятельности.
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Ранее МВД Украины объявило подозреваемого в розыск. Подозреваемому, который предположительно убил бывшего депутата Рады, на вид около 20 лет, рост 170-180 см, худощавого телосложения.
Следствие считает, что основной мотивацией преступника была личная неприязнь к Фарион и ее общественно-политической деятельности.
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Александр Климов