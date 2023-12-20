«Неправильно»: Боррель ответил на вопрос о победе России

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Отвечать на вопрос о победе России неправильно, необходимо понять, что мы можем сделать, чтобы её предотвратить, с таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на форуме Sommet Grand Continent.
«Это неправильный вопрос. Правильный вопрос - что мы можем сделать, чтобы избежать победы России, что мы готовы сделать и готовы ли сделать все, что потребуется? Вот это те вопросы, которые мы должны задать себе», - прокомментировал ситуацию Боррель.Дипломат признал поражение Вооруженных сил Украины в контрнаступлении, однако, отметил, что этот факт говорит только о том, что необходимо продолжать помогать Киеву.
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Евгения Парфентьева