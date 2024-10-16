Стало известно, почему украинский премьер не приехал в Швейцарию

Между странами Персидского залива и Евросоюза возникли разногласия касательно обязательств перед Украиной, в частности, первые отказались от призыва ко всем странам остановить помощь России. Об этом сообщает американская газета Politico. Отмечается, что арабские государства предложили более общие формулировки об остановке поставок оружия как для России, так и для Украины.