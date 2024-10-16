Стало известно, почему украинский премьер не приехал в Швейцарию

Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило о внезапной отмене визита премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который должен был состояться 16 октября.
Причиной отмены стали форс-мажорные обстоятельства, однако детали этих обстоятельств не были раскрыты. Об этом сообщает информационное агентство Keystone-ATS.
Шмыгаль планировал принять участие в международной конференции по разминированию территорий Украины, которая была запланирована на 17-18 октября в Лозанне. Конференция организовывается в сотрудничестве со Швейцарией и посвящена вопросам разминирования украинских территорий.
Ранее сообщалось, что между странами Персидского залива и Евросоюза возникли разногласия касательно обязательств перед Украиной, в частности, первые отказались от призыва ко всем странам остановить помощь России. Об этом сообщает американская газета Politico. Отмечается, что арабские государства предложили более общие формулировки об остановке поставок оружия как для России, так и для Украины.
Читайте также:
Советник Подоляк: союзники Украины не откроют «второй фронт» против РФ
«Агония»: в Киеве раскрыли, о чем будет умолять Зеленский
Франция решила сократить расходы на Украину
Шмыгаль планировал принять участие в международной конференции по разминированию территорий Украины, которая была запланирована на 17-18 октября в Лозанне. Конференция организовывается в сотрудничестве со Швейцарией и посвящена вопросам разминирования украинских территорий.
Ранее сообщалось, что между странами Персидского залива и Евросоюза возникли разногласия касательно обязательств перед Украиной, в частности, первые отказались от призыва ко всем странам остановить помощь России. Об этом сообщает американская газета Politico. Отмечается, что арабские государства предложили более общие формулировки об остановке поставок оружия как для России, так и для Украины.
Читайте также:
Советник Подоляк: союзники Украины не откроют «второй фронт» против РФ
«Агония»: в Киеве раскрыли, о чем будет умолять Зеленский
Франция решила сократить расходы на Украину
Елена Перлова