«Нервничает»: Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с РФ

Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией. Об этом пишет издание РИА Новости.
По мнению дипломата, украинский президент нервничает, так как вскоре на Украине пройдут выборы.
Напомним, выборы президента Украины состоятся 21 мая.
Прежде сообщалось, что Владимир Зеленский впервые допустил проведение переговоров с РФ, которые прежде были исключены на законодательном уровне его же указом.
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«Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?» — сказала Захарова.
Прежде сообщалось, что Владимир Зеленский впервые допустил проведение переговоров с РФ, которые прежде были исключены на законодательном уровне его же указом.
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Анастасия Хохлова