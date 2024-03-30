Зеленский заявил о планах использовать ракеты ATACMS для ударов по Крыму

Украина намерена применять американские ракеты ATACMS для ударов по территории Крымского полуострова. Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в интервью изданию The Washington Post.
Напомним, отправку Украине дальнобойного оружия ранее анонсировал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Однако до настоящего времени информации о поступлении на Украину вооружения нет.
Читайте также:
«Украина готова к переговорам»: Зеленский заявил об отказе от выхода на границы 1991 года
Зеленский допустил отступление ВСУ
Зеленский признал разрушение двух крупных ГЭС на Украине
Анастасия Хохлова