Несколько делегаций демонстративно покинули зал на выступлении Нетаньяху в ООН

26 сентября 2025, 21:26

Биньямин Нетаньяху (фото: kremlin.ru)

Некоторые делегации в знак протеста покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вышел на трибуну для выступления на общеполитических дискуссиях, сообщает корреспондент ТАСС.