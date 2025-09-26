Несколько делегаций демонстративно покинули зал на выступлении Нетаньяху в ООН
Некоторые делегации в знак протеста покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вышел на трибуну для выступления на общеполитических дискуссиях, сообщает корреспондент ТАСС.
Дипломаты массово встали со своих мест и стали покидать зал сразу после приглашения Нетаньяху на трибуну. При выходе премьера в зале продолжительное время раздавались возгласы неодобрения. Среди ушедших было много представителей арабских стран, а некоторые делегации вовсе не пришли на речь израильского лидера. Как и в 2024 году, Нетаньяху выступал в полупустом зале.
В ходе выступления премьер-министр Израиля заявил о необходимости ликвидировать имеющиеся у Ирана запасы обогащённого урана, что вызвало дополнительные возгласы недовольства.
Ранее, перед вылетом в США, Нетаньяху заявил, что не допустит создания палестинского государства.
