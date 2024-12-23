Несколько стран предложили России стать площадкой для встречи Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Россия получила несколько предложений от разных стран стать площадкой для возможной встречи президента России Владимира Путина и избранного главы США Дональда Трампа. Об этом заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.
Журналисты поинтересовались, предлагали ли премьер-министры Роберт Фицо и Виктор Орбан сделать Словакию или Венгрию площадками для проведения встречи лидеров государств.
Ушаков в ответ заявил, что не назовёт конкретные страны, чтобы не предопределять возможное или невозможное развитие событий. Однако подтвердил, что ряд стран действительно выразил желание стать площадкой для встречи Путина и Трампа.
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