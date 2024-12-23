Политолог Озер: Путин и Трамп приостановят членство Украины в НАТО

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев)
Глава России Владимир Путин и избранный президент США Доналд Трамп договорятся о приостановке членства Украины в НАТО на длительный срок. Об этом заявил турецкий политолог Энгин Озер.
Как отметил эксперт, будущие переговоры Путина и Трампа станут ни чем иным, как объявлением миру о прекращении огня. Данное соглашение будет подразумевать длительную приостановку членства Украины в НАТО.
Также Озер отметил, что членство Украины в Евросоюзе наоборот ускорят. К тому же турецкий политолог допустил размещение иностранных сил на украинской линии фронта.
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Иван Мусатов