Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Политолог Озер: Путин и Трамп приостановят членство Украины в НАТО

Политолог Озер: Путин и Трамп приостановят членство Украины в НАТО

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев)

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев)

Глава России Владимир Путин и избранный президент США Доналд Трамп договорятся о приостановке членства Украины в НАТО на длительный срок. Об этом заявил турецкий политолог Энгин Озер.


Как отметил эксперт, будущие переговоры Путина и Трампа станут ни чем иным, как объявлением миру о прекращении огня. Данное соглашение будет подразумевать длительную приостановку членства Украины в НАТО.

Также Озер отметил, что членство Украины в Евросоюзе наоборот ускорят. К тому же турецкий политолог допустил размещение иностранных сил на украинской линии фронта.

Читайте также:

На Украине таксисты помогают военкоматам в мобилизации

Разведчики ВС РФ уничтожили средства связи ВСУ в Орехове

ВСУ уничтожали инфраструктуру ДНР при отступлении
#эксперт
#соглашение
#политолог
#нато
#переговоры
#дональд трамп
#владимир путин
#украина
Трамп: Маск не станет президентом США, так как рожден в ЮАР
23 декабря 2024, 06:16

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что миллиардер Илон Маск не сможет заменить его на посту главы государства, так как родился в ЮАР. Об этом пишет ТАСС.
Такое заявление Трамп сделал в ходе своего выступления в городе Финикс, штат Аризона. Своими словами он отреагировал на сухи, что Маск заменил его на посту президента. Трамп отметил, что это невозможно, так как миллиардер родился не в США, а в ЮАР.

Илон Маск появился на свет в столице Южно-Африканской Республики Претории в 1971 году. По завершению обучения в школе он сначала переехал в Канаду, а потом в США. Согласно законодательству Соединенных Штатов, пост главы государства может занимать только тот, кто родился на территории США.

Читайте также:

Политолог Озер: Путин и Трамп приостановят членство Украины в НАТО

Трамп хочет сделать миллиардера Файнберга заместителем министра обороны США

Трамп пообещал признать в США два пола
#сша
#юар
#илон маск
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп хочет сделать миллиардера Файнберга заместителем министра обороны США
23 декабря 2024, 02:43

Фото: iStock/icholakov

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру миллиардера Стивена Файнберга на пост заместителя министра обороны. Информация об этом появилась в распространенном заявлении будущего главы государства.
«Стивен Файнберг будет служить в качестве заместителя министра обороны и поможет сделать Пентагон снова великим», — заявил Трамп.

Как отметил президент, Файнберг уже возглавлял группу советников по разведке во время первого срока Трампа. Последний охарактеризовал миллиардера как «чрезвычайно успешного бизнесмена».

Состояние Файнберга оценивается в почти 5 миллиардов долларов. Он является основателем и главой инвестиционной компании Cerberus Capital Management.

Читайте также:

​Трамп пообещал признать в США два пола

Трамп создаст в США отечественную систему противоракетной обороны

США могут объявить о выходе из ВОЗ в день инаугурации Трампа
#сша
#пентагон
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фицо: на встрече с Путиным обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине
23 декабря 2024, 00:50

Фото: iStock/herPhoto

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным обсуждалась ситуация на Украине и возможности ее мирного урегулирования. Этим политик поделился на своей странице в социальной сети Facebook*.
«В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны», — рассказал Фицо.

Также премьер отметил, что в процессе переговоров затрагивался вопрос о взаимоотношениях Словакии и России. Фицо заявил о намерениях их стандартизировать. По его словам, этому поспособствуют мероприятия в честь 80-летия годовщины окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом. Фицо уточнил, что решающую роль в победе сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР.

Читайте также:

Песков: переговоры Путина с премьером Словакии Фицо завершились

В ЕС пригрозили Украине конфликтом в случае прекращения транзита газа из РФ

Премьер Венгрии Орбан: Евросоюз уже проиграл конфликт на Украине

Facebook* (соцсеть запрещена на территории РФ как экстремистская).
#ссср
#евросоюз
#переговоры
#словакия
#россия
#роберт фицо
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bild: Алиса Вайдель лидирует в рейтинге кандидатов на пост канцлера Германии
23 декабря 2024, 00:22

Фото: iStock/photosvit

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель лидирует в рейтинге кандидатов на пост канцлера ФРГ. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на опрос института INSA.
На данный момент 24% избирателей готовы отдать свой голос за Вайдель. На второй строчке в рейтинге расположился кандидат от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц. За него хотят проголосовать 20% граждан.

На третьем месте действующий канцлер Германии Олаф Шольц с 15% голосов. Замыкает рейтинг кандидат от «Зеленых» Роберт Хабек. Его желают избрать 14% граждан. Стоит отметить, что Хабек является вице-канцлером ФРГ и министром экономики страны.

Читайте также:

Трамп пообещал признать в США два пола

В Минобороны ФРГ резко высказались о России

Канцлер ФРГ рявкнул на Дуду за призыв конфисковать российские активы
#рейтинг
#фрг
#олаф германия
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп пообещал признать в США два пола
23 декабря 2024, 00:18

Фото: iStock/rarrarorro

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал признать на государственном уровне два пола. Об этом политик заявил в ходе выступления на конференции Turning Point USA в штате Аризона.
«При администрации Трампа будет официальная политика властей Соединенных Штатов, по которой существует только два пола - мужчины и женщины», — передают слова Трампа РИА Новости.

На эту идею Трампа зал отреагировал аплодисментами. Сам избранный президент заявил, что «это не звучит особенно сложно, не так ли?».

Ранее в СМИ сообщало, что Дональд Трамп планирует подписать указ, по которому все военные-трансгендеры будут уволены из рядов ВС США. Если это произойдет, то со службы могут уйти порядка 15 тысяч человек.

Читайте также:

Трамп создаст в США отечественную систему противоракетной обороны

США могут объявить о выходе из ВОЗ в день инаугурации Трампа

На Западе рассказали о «знакомой» головоломке для ЕС и США из-за Сирии
#сша
#военные
#дональд трамп
#указ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков: переговоры Путина с премьером Словакии Фицо завершились
22 декабря 2024, 23:22

Встреча Владимира Путина и Роберта Фицо (Фото: РИА Новости:Артем Геодакян)

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле завершились. Этим поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков с ТАСС.
«Переговоры завершились», — сказал Песков.

Темами для обсуждения двух политиков стали актуальные вопросы мировой повестки. В общем встреча длилась несколько часов. Песков отметил, что по итогам переговоров совместных заявлений для СМИ от глав государств не будет. Это была первая встреча Путина и Фицо с 2016 года.

Читайте также:

В Польше высказались о ракетах России

Стали известны новые подробности мятежа Пригожина

Путин рассказал, когда была «нулевая мировая война»
#встреча
#песков
#переговоры
#словакия
#россия
#владимир путин
#роберт фицо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп создаст в США отечественную систему противоракетной обороны
22 декабря 2024, 22:40

Фото: istockphoto/rarrarorro

Новую систему противоракетной обороны создаст в США новоизбранный президент Дональд Трамп, вступающий в должность в январе грядущего года. Об этом политик заявил на полях конференции Turning Point USA в Аризоне.
«Я отдам распоряжение нашим военным начать строительство большого противоракетного щита «Железный купол», который будет полностью изготовлен в США», — произнес Трамп.

Он добавил, что такой план хотел реализовать еще экс-президент США Рональд Рейган, однако технологии не позволяли. Сегодня, уверен Трамп, возможности обороны позволяют Америке «сбивать иголку с неба».

Перед этим Дональд Трамп заявил о своей готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным по Украине.

Читайте также:

Нардеп Рады раскрыл, зачем Зеленскому конфликт на Украине

В США ответили, что нужно Украине, чтобы догнать ВПК России

«Выдернем ковер из-под ног»: в США заявили о достижимости сделки по Украине
#мир
#сша
#дональд трамп
#оружие
#ракета
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Польше высказались о ракетах России
Глава МО Польши Косиняк-Камыш: ракеты России не угрожают стране
22 декабря 2024, 20:18

Фото: istockphoto/macky_ch

Польская сторона готова сбивать российские ракеты над своей территорией в случае их угрозы для государства или для других стран-участниц альянса НАТО, заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает «Цензор».
Министр добавил, что ракеты РФ еще не угрожали объектам на польской территории. Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что, когда они все же залетали, «речь шла о считанных секундах», из-за чего их не сбивали, если не было соответствующей угрозы.

Перед этим стало известно, что Польша с Украиной занимаются разработкой альтернативы газовому транзиту из России. На Украине отметили, что в случае успеха, будет создана новая бизнес-модель.

Читайте также:

В Минобороны ФРГ резко высказались о России

Путин рассказал, когда была «нулевая мировая война»

На Западе рассказали о «знакомой» головоломке для ЕС и США из-за Сирии
#мир
#россия
#польша
#ракета
#новости
#оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны новые подробности мятежа Пригожина
Генерал Алаудинов: в ЧВК «Вагнер» думали о мирном разрешении мятежа Пригожина
22 декабря 2024, 19:28

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Командование частной военной компании «Вагнер» при мятеже ее главы Евгения Пригожина не хотело конфликтовать со спецназом «Ахмат», рассказал в беседе с журналистом Семеном Пеговым генерал Апти Алаудинов.
«Большая часть командиров ЧВК «Вагнер» вышли на меня и сказали, что не хотят с нами воевать. Они попросили, чтобы я дал команду своим ребятам не вступать в конфликт», — прокомментировал офицер, добавив, что мятеж прекратился вечером того же дня.
Алаудинов резюмировал, что «Вагнеровцы» хотели разрешить сложившуюся ситуацию миром.

В конце июня прошлого года Пригожин заявил о якобы ударе со стороны ВС РФ по тылам ЧВК. Он грозился применить силу и ликвидировать всех, кто встанет на пути у его бойцов.

«Вагнеровцы» были в центре Ростова-на-Дону в здании штаба Южного военного округа. Кроме того, некоторые из них отправились в сторону столицы.

После переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, Пригожин объявил о том, что его сотрудники развернулись и направились к полевым лагерям.

Читайте также:

Депутат Рады рассказал, за кого проголосует большинство украинцев на выборах президента

Россия начнет гуманитарные поставки электричества в Абхазию

Премьер Грузии пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью
#мир
#россия
#вагнер
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате