Трамп процитировал Путина, говоря об окончании конфликта на Украине

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Избранный президент США Дональд Трамп, говоря о регулировании конфликта на Украине, процитировал президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что политик процитировал заявление Путина о готовности встретиться с ним, которое российский президент сделал в ходе прямой линии. Трамп использовал эти слова во время своего выступления в воскресенье как часть предвыборного обещания завершить боевые действия на Украине.
Напомним, что в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин выразил готовность к встрече с Трампом. Он подчеркнул, что если такая встреча состоится, то лидерам будет о чем поговорить.
Трамп неоднократно заявлял, что добьётся завершения украинского конфликта путём переговоров. Также он подчёркивал, что сможет разобраться с этим за 24 часа.
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Напомним, что в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин выразил готовность к встрече с Трампом. Он подчеркнул, что если такая встреча состоится, то лидерам будет о чем поговорить.
Трамп неоднократно заявлял, что добьётся завершения украинского конфликта путём переговоров. Также он подчёркивал, что сможет разобраться с этим за 24 часа.
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Анастасия Чинкова