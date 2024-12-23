В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
До сегодняшнего дня еще не было реальных предпосылок для организации встречи президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
«Пока никаких реальных импульсов не было», — ответил Песков на соответствующий вопрос агентства о возможности встречи Путина и Трампа.
Напомним, в рамках Прямой линии, которая состоялась 19 декабря, Путин сообщил, что готов к встрече с Трампом в любое время, если избранный американский президент этого захочет.
Ранее турецкий политолог Энгин Озер выразил мнение, что Путин и Трамп договорятся о приостановке членства Украины в НАТО на длительный срок. Как отметил эксперт, будущие переговоры Путина и Трампа станут ни чем иным, как объявлением миру о прекращении огня.
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