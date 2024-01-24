Премьеры Украины и Словакии проводят встречу в Ужгороде

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо в Ужгороде. Об этом украинский политик написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в ходе встречи будут затронуты темы двустороннего сотрудничества, а также поддержки европейских инициатив.
Также Шмыгаль выразил надежду на то, что диалог пройдёт конструктивно.
Ранее Фицо заявлял, что во время встречи объявил Шмыгалю решение Словакии о блокировании членства Украины в НАТО. Тогда же он говорил, что США полностью контролируют Киев, а Евросоюз поступает неправильно, придерживаясь американского мнения в вопросе конфликта на Украине.
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Также Шмыгаль выразил надежду на то, что диалог пройдёт конструктивно.
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Анастасия Чинкова