Несовершеннолетним разрешат менять пол без операции

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Шведский парламент принял закон о смене пола несовершеннолетними без проведения операции. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Закон о гендерной идентичности поддержали 234 депутата. Против выступили 94. Новый закон упрощает смену пола лицам, «ощущающим принадлежность не к тому полу, пребывающим в гендерной дисфории». Это предполагает смену персонального номера в налоговом регистре. Однако не предусматривает физического изменения пола. Закон вступит в силу 1 июля 2025 года.
Сейчас в стране желающий сменить пол должен быть совершеннолетним. Пройти медицинское обследование, а после получить разрешение юридического совета Социального управления. На основании нового закона будет достаточно заключения врача. В котором врач подтвердит желание лица сменить пол. Возрастная граница — 16 лет. Для несовершеннолетних будет требоваться разрешение от опекуна.
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Дарья Осипова